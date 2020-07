Giulia De Lellis e Andrea Damante criticati da Ciacci: “Coppia noiosa”

Ogni Mattina, Giovanni Ciacci contro Giulia De Lellis e Andrea Damante: “Coppia noiosa”

La prima parte della trasmissione Ogni Mattina è sempre dedicata agli argomenti di cronaca più importanti della giornata, mentre nella seconda ampio spazio viene dedicato al gossip. E in questa occasione Adriana Volpe ha chiesto ai suoi ospiti di dire la propria opinione su uno degli argomenti frivoli che più ha fatto discutere in questi giorni: Andrea Damante e Giulia De Lellis vorrebbero diventare presto genitori. A questo punto ha preso la parola il popolare stylist Giovanni Ciacci, il quale ha sparato a zero sui Damellis, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue:

“La trovo noiosa questa coppia…Una storia trita e ritrita…E’ tutto sempre così calcolato…Ormai non hanno più nulla da dire…”

Giulia De Lellis attaccata da Giovanni Ciacci a Ogni Mattina: “Come ha fatto a scrivere un libro”

Giovanni Ciacci a Ogni Mattina, dopo aver attaccato la coppia composta da Giulia De Lellis e Andrea Damante, ha poi aggiunto il classico carico da novanta. Difatti l‘opinionista del programma condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8 si è domandato ironicamente come Giulia De Lellis abbia mai potuto scrivere un libro visto che ha sempre dichiarato di non averne mai letto uno:

“Come ha fatto a scrivere un libro di grande successo se non ne ha comunque mai letto uno…L’ha dichiarato lei…”

Roberto Alessi, lì presente in studio al fianco di Ciacci, è quindi intervenuto in difesa della fidanzata di Andrea Damante, dichiarando che non c’è bisogno di leggere chissà quanti libri per scriverne uno. Difatti secondo il direttore di Novella 2000 se qualcuno ha qualcosa da dire è giusto che lo faccia come ha deciso di fare Giulia, la quale pare sposerà presto Andrea.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: Barbara Alberti fa una rivelazione inaspettata

Ha poi preso la parola Barbara Alberti in collegamento dalla Puglia. E in questa circostanza l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha ammesso di aver letto il libro di Giulia De Lellis e di averlo perfino gradito: