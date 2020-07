La vita in diretta estate: Andrea Delogu svela un curioso retroscena

La vita in diretta, Andrea Delogu: “Ho chiesto al direttore di Rai1 se avesse sbagliato numero”

Il direttore di Rai1 ha spiazzato Andrea Delogu quando l’ha chiamata per chiederle cosa avesse da fare in estate. Conduttrice de La vita in diretta estate insieme a Marcello Masi, intervista dal settimanale TelePiù, ha svelato un curioso retroscena: “Quando mi ha chiesto se volessi condurre il programma io gli ho detto ‘Sono Andrea Delogu, non è che hai sbagliato numero?'”. E’ nato tutto così, ha spiegato lei, “mi sento fortunata”, anche perché al suo fianco ha un professionista come Marcello Masi.

Marcello Masi La vita in diretta estate, parla Andrea Delogu: “Professionista di grande esperienza”

Ogni giorno Marcello Masi e Andrea Delogu danno il benvenuto ai telespettatori nel salotto de La vita in diretta estate per parlare di cronaca (troppa) e di gossip e argomento di costume in generale. In un’intervista a TelePiù Andrea Delogu ha elogiato il suo compagno di avventura Marcello Masi: “Professionista di grande esperienza e la sua carriera non te la fa pesare. Si mette in gioco e si vuole divertire” (sui complimenti di Masi ci è andata simpaticamente dura). Molti spettatori sui canali social chiedono maggior concentrazione su argomenti leggeri, estivi, al fine di lasciare la cronaca nera (e gli aggiornamenti sul coronavirus) in cantina.

Andrea Delogu La vita in diretta, confessione: “Quest’estate non la dimenticherò più”

“Quest’estate non la dimenticherò più” ha confessato Andrea Delogu, “ma quella che ho più impressa è quella in cui ho comprato il motorino. Sensazione di libertà e indipendenza”. Altra confessione sulle storie narrate a La vita in diretta estate: “Vengo dal mondo dello spettacolo, quindi dò sempre priorità all’arte e al cinema”.