Lorenzo Amoruso dopo Temptation Island rompe il silenzio su Anna e Andrea

Lorenzo Amoruso ammette: “Forse avrei dato anche io una seconda chance ad Anna”

E’ forse la coppia più bella mai uscita da Temptation Island, quella composta da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: lui ha dimostrato di essere un uomo innamorato, con la testa sulle spalle e in grado di ascoltare pazientemente e dare consigli a tutti i suoi colleghi fidanzati; lei ha offerto al pubblico l’immagine di una donna forte e indipendente, che non ha alcuna intenzione di farsi mantenere dal compagno (a differenza di qualcun’altra). In un’intervista al settimanale Uomini e Donne Magazine Lorenzo Amoruso ha rotto il silenzio su Anna e Andrea:

“Da amico mi assicurerò che abbia intorno le persone giuste. Nonostante tutto anche io avrei dato una seconda chance ad Anna. Comunque nessuna donna può trattare Andrea come un bambino”.

Manila Nazzaro Temptation Island, parla Lorenzo Amoruso: “Ho trovato la mia metà”

Nella puntata di ieri, seguitissima, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sono usciti insieme da Temptation Island, felici e più innamorati che mai. Lui al settimanale Uomini e Donne Magazine ha confessato: “Sono sempre più convinto di aver trovato la mia metà. Quando ti accorgi di aver trovato la persona giusta la vita ti cambia”. Per Manila Nazzaro ha speso solo parole piene d’amore e di rispetto, e spera che lei sia il suo punto di arrivo, ma allo stesso tempo anche il suo punto di partenza.

Temptation Island, Lorenzo Amoruso svela: “Un figlio? Ci proveremo”

Per Lorenzo Amoruso è un cruccio non aver avuto un figlio, ma “sono e siamo ancora in tempo, ma non è detto che la natura ci dia la forza. Ci proveremo”. E i fan del programma augurano a Lorenzo e Manila tutto il bene di questo mondo dopo la loro splendida avventura a Temptation Island.