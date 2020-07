Paperissima Sprint, la velina Shaila Gatta racconta: “Ho pianto molto”

Paperissima Sprint, la velina Shaila Gatta confessa: “E’ stata una prova molto dura”

Ogni sera, per tutta l’estate, le veline Shaila e Mikaela tengono compagnia ai telespettatori di Canale5, insieme a Vittorio Brumotti e il Gabibbo. Infatti, le veline di Striscia la notizia Mikaela e Shaila sono per il secondo anno consecutivo alla conduzione del programma dell’estate. Un programma che mette il buonumore regalando sorrisi e leggerezza, fondamentali dopo il periodo duro vissuto a causa del Covid. A raccontarlo è la velina Shaila Gatta, sulle pagine di InTv:

“Durante la quarantena ho pianto molto e ho compreso quanto si possa essere forti mostrando le proprie fragilità. Sono stata per tutta la quarantena sola a casa, dato che la mia famiglia vive a Napoli e il mio fidanzato il Toscana. E’ stata una prova molto dura.”

La velina Shaila Gatta non ha però mai perso la solarità e l’energia che la contraddistingue.

Shaila Gatta sulla velina di Paperissima Sprint Mikaela Neaze Silva: “Grande rispetto tra noi”

L’energia e la solarità sono dunque caratteristiche di Shaila Gatta, come ha raccontato anche la velina Mikaela. Tra le due è nato un bellissimo legame, come ha svelato la velina Shaila Gatta: “Sono felice di condividere tutto questo con lei e del grande rispetto che c’è tra noi”. Shaila inoltre, ha svelato il più grande pregio e difetto della sua compagna di lavoro Mikaela Neaze Silva: “In Mikaela non trovo difetti, forse ha troppi capelli? La cosa più bella di Mikaela è la sua semplicità”. Dopo aver condiviso Striscia la notizia le veline stanno adesso condividendo anche la conduzione di Paperissima Sprint, programma che quest’anno compie ben trent’anni. Shaila ha raccontato di aver seguito Paperissima durante l’infanzia: “Sono cresciuta con questo programma. Il mio sogno era quello di inviare un video e vederlo trasmesso”.

Paperissima Sprint, Shaila Gatta: “Atto di fiducia di Antonio Ricci”

Appena passeranno i mesi estivi tornerà Striscia la notizia e, anche per l’anno prossimo, sono state confermate le veline Shaila e Mikaela. Le due, confermate anche per il secondo anno consecutivo a Paperissima Sprint, stanno dimostrando di avere quella marcia in più, fatta di talento e professionalità. Felice per come stanno andando le cose, Shaila Gatta ha voluto fare un ringraziamento in particolare: