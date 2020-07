Pierluigi Diaco svela a Io e Te: “Katia Ricciarelli mi ha sgridato”

Pierluigi Diaco fa una rivelazione a Io e Te: “Katia Ricciarelli mi ha sgridato”

In apertura di puntata a Io e Te Pierluigi Diaco ha fatto una rivelazione sulla sua collega Katia Ricciarelli, che si occupa sia della posta del cuore sia della pagina dedicata al mondo della lirica (da venerdì parlerà direttamente ai bambini al fine di avvicinarli al mondo del melodramma):

“Katia mi ha sgridato poco fa durante la pubblicità perché mi ha detto ‘Diaco, ma io durante l’anteprima solitamente dò una pillola di quello che accadrà durante la pagina della lirica’ e le ho anche proposto di mettere una lavagna con gli errori del conduttore. L’errore è stato non citare questa cosa”.

Katia Ricciarelli a Io e Te ammette: “Sincerità? In questo ambiente purtroppo non c’è”

Ma nell’ambiente dello spettacolo esiste la sincerità tra colleghi (e non)? Ha risposto in maniera del tutto sincera Katia Ricciarelli a Io e Te: “Purtroppo no. Perché hanno sempre paura di, neanche di ferire, perché dire la verità fa anche bene, ed evitare degli errori alla persona che ti ascolta, nel caso peggiore è quando dicono bugie perché vogliono fregarti. Brutta persona quella”. Il conduttore Pierluigi Diaco, che non ama i copioni come ha rivelato la sua collega, le ha fatto eco: “Vado di rado a teatro a vedere gli amici perché poi in camerino non puoi dirgli la verità perché rischi di offenderli”.

Io e Te, Pierluigi Diaco: “Se mi dicono che la trasmissione è noiosa e non piace, io accetto”

“Se a me dicono che questa trasmissione è noiosa e non piace io accetto. Non sto a difendermi. Preferisco uno che me lo dica, piuttosto di uno che mi fa i complimenti e dietro dice qualcos altro”: l’ammissione sincera di Pierluigi Diaco a Io e Te poco prima di intervistare Monica Setta, conduttrice di Unomattina in Famiglia insieme a Tiberio Timperi.