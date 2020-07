Random smentisce il flirt con Gaia Gozzi dopo Amici: “Sono sul mercato”

Random sul presunto flirt con Gaia Gozzi dopo Amici: “Le voglio bene, nulla di più”

Si è conclusa da un po’ l’esperienza di Random ad Amici Speciali, la prima per lui davanti a milioni di telespettatori. Per Random è stata un’ottima occasione di farsi conoscere al pubblico e presentare i suoi pezzi, oltre che per stringere amicizie. Infatti, oltre Stash che conosceva da tempo, Random ha legato molto con gli altri concorrenti. In particolare, in molti avevano notato la sua vicinanza con Gaia Gozzi e le voci su un loro possibile flirt avevano iniziato a circolare. Adesso, in un’intervista a Voi, Random sul flirt con Gaia Gozzi chiarisce tutto: “Gaia è una grande amica, una sorella, le voglio bene ma nulla di più, sono sul mercato”. Sull’argomento “amore”, inoltre, Random ha fatto una confessione: “Non sono pronto per una relazione e voglio concentrarmi sul lavoro”.

Random, confessione dopo Amici Speciali: “Mi manca il rapporto con pubblico”

Per tutto il settore del mondo dello spettacolo, com’è ormai noto, il periodo del coronavirus non è stato facile. A peggiorare le cose, però, è stato anche il ritorno alla normalità che, soprattutto per i cantanti, non è del tutto avvenuto. Assembramenti, concerti, contatti con il pubblico sono alcune delle cose che hanno reso il ritorno alla musica difficoltoso. Sull’argomento si è espresso anche Random, in occasione dell’hashtag #iolavoroconlamusica:

“Da artista ovviamente mi manca il rapporto con il pubblico e credo che a soffrire di più di questa situazione, anche economicamente, siano le persone che lavorano dietro a noi frontman.”

Non deve essere stato facile non poter fare dei veri concerti per Random dopo Amici Speciali, il quale si mostra però positivo: “Sono fiducioso, dopo questa crisi ci sarà una rinascita. Torneremo alla normalità e a vivere la musica come si faceva prima”.

Random, il successo di Sono un bravo ragazzo e Montagne russe

Nome d’arte Random, quello vero è Emanuele Caso, che oggi può essere definito un vero e proprio fenomeno musicale soprattutto tra i giovani. La sua carriera musicale è appena cominciata ma già sta collezionando successi, soprattutto dopo Amici Speciali. Quest’ultima, come dichiarato da Random, è stata un’esperienza che all’inizio non è stata vissuta con facilità. Ma è proprio grazie a quell’avventura televisiva che Random si è conquistato un grosso spazio nel panorama musicale, e che gli ha permesso di ottenere un grande successo con il suo singolo Sono una bravo ragazzo un po’ fuori di testa e il suo album Montagne russe.