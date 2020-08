Belen Rodriguez fa una confessione inaspettata: “Non accadrà mai”

Belen Rodriguez, rivelazione inaspettata sulla vita privata: “Ricordati che non accadrà mai”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno vivendo un’estate particolare. Rincorsi dal gossip, i due conduttori, che hanno diviso le loro strade la scorsa primavera, sono spesso al centro della cronaca rosa per presunti flirt. Tra smentite e chiarimenti l’estate di Belen Rodriguez prosegue tra lavoro e relax. La conduttrice infatti è impegnata nelle registrazioni di Tu si que vales, in partenza il prossimo autunno. In queste ore su Instagram la modella ha postato la foto della sua ombra, come visibile in basso, raccogliendo molti apprezzamenti.Belen però non si è limitata a ciò e ha risposto a questo commento di una sua fan: “Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!”.

“Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?”.

Questo lo sfogo di Belen Rodriguez riferito molto probabilmente proprio alla sua vita privata e alla fine della relazione con Stefano de Martino.



Belen Rodriguez bellissima in vacanza: una foto fa impazzire tutti

La foto di Belen Rodriguez, visibile in basso, ha scatenato il web. Su Instagram lo scatto è stato sommerso di commenti e di like. La conduttrice di Tu si que vales, in vacanza a Ibiza, è stata apprezzata per la sua bellezza. “Bella anche la tua ombra”, questo uno dei commenti dei fans della Rodriguez. Intanto di recente Belen è stata al centro di un altro gossip relativo a Michele Morrone.

Belen Rodriguez e Michele Morrone sono solo amici: l’ultimo gossip

Sembrerebbe essersi dissolto nell’aria anche l’ultimo gossip che vedeva Belen Rodriguez corteggiata da Michele Morrone. Tra l’attore e la conduttrice ci sarebbe solo una conoscenza amichevole. Morrone infatti è stato paparazzato in vacanza, solo con gli amici, dal settimanale Chi. In questi giorni anche Giovanni Ciacci ha parlato dei gossip su Belen e del presunto flirt, subito smentito, tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino.