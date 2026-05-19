Filippo Bisciglia pronto per Temptation Island 2026: “Stiamo tornando. Preparatevi”

Filippo Bisciglia è carico per la nuova edizione di Temptation Island

Non si fa neanche in tempo a respirare dopo la stagione estiva che ha visto il GF Vip (e per fortuna non L’Isola dei Famosi) e altri programmi che è già ora di Temptation Island (d’altronde sono minimo due mesi che va in onda il promo) ed ecco che il più carico di tutti è Filippo Bisciglia, che sui social si è detto felice di poterci di nuovo essere. Chissà come mai un anno Mediaset decise di non mandarla in onda lasciando di stucco tutti i telespettatori affezionati.

Il conduttore di Temptation Island: “Stiamo tornando! Preparatevi”

Chi partecipa a Temptation Island sa benissimo che dopo finirà ospite di Uomini e Donne, potrebbe vedere la sua vita cambiata dal punto di vista economico grazie ai social e quant’altro, quindi non bisogna mai credere alle loro reazioni perché al novanta per cento sono recitate, se no non esisterebbe la figura degli autori. Comunque sia Filippo Bisciglia sui social ha fatto sapere che “stiamo tornando, preparatevi”.

Filippo Bisciglia svela che è sempre stato il suo sogno condurlo

“Un po’ di anni fa inizia a guardare un programma fighissimo, e il mio sogno era quello di poterlo condurre. Quel programma si chiamava Temptation Island”: e alla fine, quindi, il conduttore Filippo Bisciglia ha visto esaudirsi il suo sogno. Non si sa ancora il cast, né il numero di puntate e neanche quando partirà, quindi bisognerà pazientare ancora un attimo. Si sa solo che la location in Calabria è stata confermata.