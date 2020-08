Federica Sciarelli fa il pieno d’ascolti: Chi l’ha Visto al 14% di share

Federica Sciarelli torna in tv e fa il boom d’ascolti: Chi l’ha Visto al 14%

Colpo di scena nella puntata speciale di Chi l’ha Visto? andato in onda martedì 18 agosto in prima serata sul terzo canale della Tv di Stato, speciale che si è concluso alle ore 23 (relativamente presto per le prime serate a cui il pubblico è abituato). Federica Sciarelli ha interrotto momentaneamente le sue vacanze per dedicarsi a uno speciale sul caso di Viviana Parisi, la dj di 43 anni ritrovata morta a Caronia, accanto all’autostrada A20 Messina-Palermo, mentre continuano ancora le ricerche per ritrovare il figlio Gioele Mondello scomparso nel nulla da lunedì 3 agosto scorso. Non ci sono tracce del bambino e tutte le ipotesi possibili rimangono tutt’oggi aperte. Sul caso stanno lavorando gli inquirenti giorno e notte. Un risultato davvero sorprendente per Rai3 e Federica Sciarelli: gli ascolti di Chi l’ha Visto? hanno fatto registrare il 14% di share battendo tutta la concorrenza.

Chi l’ha Visto? registra il 14% di share: Federica Sciarelli conquista 2,5 milioni di telespettatori

C’è grande interesse per il giallo di Caronia. La trasmissione Chi l’ha Visto? è tornata in onda con un appuntamento speciale dedicato al piccolo Gioele Mondello scomparso insieme alla madre Viviana Parisi: il corpo della donna è stato ritrovato ma del piccolo non ci sono notizie. Federica Sciarelli, che ha fatto una rivelazione, ha voluto ricostruire la vicenda con numerosi servizi, testimonianze e collegamenti in Sicilia per capire cosa sia successo sull’autostrada Messina-Palermo. Sono stati 2.455.000 telespettatori a seguire la puntata speciale di Chi l’ha Visto? Un dato davvero sorprendente soprattutto perchè siamo in estate e la tv offre una programmazione in replica in attesa che la nuova stagione ricominci a settembre.

Chi l’ha Visto quando torna in onda? Federica Sciarelli rompe il silenzio

Non sono previsti altri speciali di Chi l’ha Visto pertanto la trasmissione dovrebbe riprendere nel mese di settembre, come ricordato anche da Federica Sciarelli nel promo in rotazione su Rai3. La redazione, però, rimane attiva: centralino, sito e social sono a disposizione di coloro che si rivolgono alla trasmissione di Federica Sciarelli per ricevere aiuto.