Ignazio Moser dimentica Cecilia Rodriguez con una modella. Lo scoop

Ignazio Moser: flirt con Caterina M Bernal dopo la storia con Cecilia Rodriguez?

In questa calda estate 2020 non si fa altro che parlare delle Rodriguez. Cecilia e Ignazio Moser si sono lasciati tanto che l’argentina avrebbe interrotto una vacanza insieme lasciandolo solo in Sardegna. Si è parlato anche di un flirt improvviso tra Ignazio Moser e Anna Safroncik ma questo è stato smentito da parte dell’ex gieffino con un video pubblico su Instagram che non ha lasciato spazi a dubbi. Il settimanale Chi ha portato alla luce un nuovo flirt tra Ignazio Moser e Caterina M Bernal con cui il ragazzo si sarebbe goduto la Costa Smeralda in compagnia anche dell’amico Andrea Damante. Nelle foto sui social della modella sono apparsi non pochi like di Ignazio Moser. Come riporta la rivista, la loro è stata una frequentazione momentanea ma Cecilia Rodriguez non avrebbe preso bene questo ennesimo segnale da parte dell’ex fidanzato.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser lontani, giornalista: “Non riesce a gestire la gelosia di lei”

Storia d’amore al capolinea per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Lui se ne sta in silenzio e non pubblica nulla sui social dallo scorso 16 agosto, lei condivide messaggi ambigui sul suo profilo che fanno arrabbiare i fan, in cerca di maggiore di chiarezza, e posta foto molto provocanti. L’ex coppia non ha ancora risposto in merito alla rottura dopo quasi quattro anni d’amore. Il giornalista di Chi ha rivelato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini che Ignazio Moser non è riuscito a gestire la gelosia di Cecilia Rodriguez (che ha preso una decisione su lui) e dopo il lockdown ha sentito l’esigenza di vivere in libertà e staccare. Da quel momento è iniziato un lungo tira e molla fino alla rottura. Inoltre l’ex ciclista e concorrente della seconda edizione del Grande Fratello Vip avrebbe avuto un breve flirt con Caterina M Bernal.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano insieme? Parla Deianira Marzano

Nelle ultime ore Deianira Marzano ha fatto sapere che tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbe iniziato uno scambio di like nelle foto su Instagram. L’argentina ha messo un ‘mi piace’ all’ultimo scatto postato dal fidanzato e lui ha fatto altrettanto dopo settimane di gelo. L’influencer, nonchè opinionista di Barbara D’Urso, ha ipotizzato che tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser possa esserci un tentativo di riavvicinamento.