Monica Setta: grande festa in Puglia prima del ritorno a 1Mattina in Famiglia

Monica Setta, vacanze finite: l’estate magica in Puglia e il ritorno alla conduzione di Uno Mattina in Famiglia

Vacanze finite per Monica Setta che da sabato 12 settembre sarà di nuovo su Rai1 alla guida di Uno Mattina in Famiglia, per un’altra impegnativa stagione tv, dopo il successo d’ascolti della passata edizione. E’ stata una lunga estate di relax sotto il cielo della sua amata Puglia, quella che sta per concludersi, per Monica Setta, con due feste magiche: la prima, la sera del 5 agosto, in occasione del suo compleanno alla Peschiera di Capitolo; la seconda, invece, il 25 agosto, per l’onomastico a Masseria Traetta, in quel di Ostuni. Per festeggiare Santa Monica nell’enorme e suggestiva cornice della masseria più bella della Puglia, la conduttrice di 1Mattina in Famiglia ha invitato gli amici prima ad un aperitivo nella Corte e successivamente ad una cena placè, conclusasi con dolci e open bar in piscina (a fine articolo è disponibile una ricca gallery fotografica della serata).

Monica Setta: grande festa per il suo onomastico, aspettando il ritorno in onda di 1Mattina in Famiglia

Il colpo di scena della festa dell’onomastico di Monica Setta è stato il concerto live dal grande Franco Simone, uno dei cantautori da lei più amati fin da quando era adolescente. L’artista, con milioni di dischi venduti in Italia e nel mondo, è il poeta con la chitarra che ha portato al successo canzoni mitiche come ‘Paesaggio’ o ‘Respiro’. Con Monica Setta Franco ha duettato proprio sulle note delle sue melodie più celebri, in attesa di deliziare gli ospiti della serata con una canzone eseguita in dialetto pugliese che ha scatenato una standing ovation durata ben cinque minuti.

“Franco mi ha fatto il regalo più bello”

ha commentato la giornalista al termine della serata, aggiungendo poi:

“Mi ha emozionato e mi ha fatto sorridere ripensando agli anni della mia gioventù in Puglia. Lo seguo da sempre e sono felice di sapere che sta per realizzare un progetto importante con Andrea Morricone. La sua raffinatezza di cantante e di uomo è notevolissima”.

Monica Setta: le foto della festa del suo onomastico in Puglia

Sono stati ovviamente tanti gli amici che la sera del 25 agosto hanno festeggiato Monica Setta (QUI le foto della festa di compleanno del 5 agosto), professionisti della buona borghesia barese ma anche colleghe come Mary De Gennaro che il 7 settemre ripartirà con il suo programma del mattino in onda su Telenorba, il general manager del gruppo Talea Andrea Sabato, la regina del vino rosè pugliese Lucia Nettis, il professore Alberto Tagliabue chirurgo otorino accompagnato dalla moglie medico Marisa Notaro, Enzo Visentin e Stefania Rengo, Guglielmo ed Emanuela Vaiani e l’imprenditrice Marina Roma con il marito Amedeo. Immancabili, infine, la mamma e la figlia di Monica, rispettivmente la signora Liliam Setta e la bellissima Gaia Torlontano con il fidanzato Simone Del Croce. E noi de LaNostraTv facciamo tanti auguri di buon onomstico a Monica Setta! Di seguito la galleria fotografica della festa: