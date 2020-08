Piero Chiambretti a Tiki Taka, collega: “Scelta che ha spiazzato”

Piero Chiambretti pronto per Tiki Taka. Alessandro Cecchi Paone: “Scelta che ha spiazzato”

Qualche giorno fa è avvenuto il passaggio di testimone sul palco del Giffoni Film Festival tra Pierluigi Pardo e Piero Chiambretti che da settembre sarà il nuovo padrone di casa di Tiki Taka su Italia1. Una grande sfida per il conduttore che per la prima volta avrà a che fare con il mondo dello sport. La sfida sarà quella di parlarne con lo stile ironico che lo contraddistingue, sfida non semplice dal momento che il calcio non può essere messo in ombra dal personaggio. Uno spettatore di Tiki Taka ha scritto ad Alessandro Cecchi Paone chiedendo se Piero Chiambretti fosse la persona giusta per condurre una trasmissione di calcio come quella che per sette edizioni è stata nelle mani di Pierluigi Pardo e il giornalista ha commentato:

“Continuate a scrivermi su questo tema, vuole dire che la scelta di Mediaset ha spiazzato molti”.

Tiki Taka, Piero Chiambretti al posto di Pardo. Cecchi Paone: “Capace di sorprendere anche gli scettici”

L’opinionista e giornalista Alessandro Cecchi Paone (che ha fatto una rivelazione su Pardo) non ha nascosto di aver ricevuto numerose lettere riguardo la scelta dell’azienda Mediaset di affidare a Piero Chiambretti Tiki Taka. Una scelta questa che continua a non essere condivisa e approdata da una fetta di pubblico della trasmissione sportiva e che continua a raccogliere non poche perplessità. Alessandro Cecchi Paone ha assicurato tutti sostenendo di lasciare fare a Piero Chiambretti perchè “è capace di tutto anche di sorprendere i più scettici”. Quello che più desta preoccupazione tra i telespettatori di Tiki Taka è la trasformazione di questo spazio in uno show di intrattenimento. Paolo da Vercelli ha scritto a Cecchi Paone:

“Voglio sentire parlare di calcio, di mercato, voglio rivedere i gol. Di battute e comicità, in questo contesto, non me ne faccio niente”.

Piero Chiambretti invita Pierluigi Pardo a Tiki Taka: “Ospite del suo programma nel mio”

Di recente al Giffoni Film Festival Pierluigi Pardo ha fatto un grande in bocca al lupo a Piero Chiambretti per la sua avventura a Tiki Taka: “Sapere che dopo di me arriva un grande della tv come Piero mi fa davvero piacere”. Chiambretti ha risposto ironizzando: “Potrà essere ospite del suo programma nel mio. Lo aspetto”.