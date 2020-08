Sandra Milo, gaffe a La vita in diretta Estate. Masi: “Non ti sentiamo”

La vita in diretta Estate, Sandra Milo fa una gaffe. Marcello Masi: “Non ti sentiamo”

Come ormai da consuetudine, anche nella parte finale della puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Andrea Delogu e Marcello Masi hanno passato la parola agli inviati che hanno il compito di ricordarci, in questo anno mortificato dall’epidemia di coronavirus, quanto è bella la nostra Italia. Stiamo parlando di Giuseppe Di Tommaso e poi, ovviamente, di Sandra Milo. Questa settimana, però, l’attrice non è affiancata dalla figlia Debora Ergas la quale, già per anni collaboratrice de La vita in diretta, le forniva un supporto, a quanto pare, indispensabile. Sì, perché Sandra Milo, ora che è rimasta da sola a gestire sia la parte tecnica che quella relativa alle interviste, ha commesso una gaffe, tendendo il microfono verso la persona intervistata e, nel frattempo, continuando lei stessa a parlare. Così Marcello Masi ha dovuto avvertirla:

Sandra, non ti sentiamo.

Sandra Milo rassicura gli spettatori de La vita in diretta Estate: “Debora tornerà”

Come già detto, dunque, nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, Sandra Milo ha fatto una gaffe. L’attrice, comunque, non è abituata a dover far fronte anche ai problemi tecnici. La sbavatura, dunque, è ampiamente perdonabile. Ancora prima di sbagliare, però, Sandra Milo, quest’oggi in collegamento da Galatina in provincia di Lecce, ci ha tenuto a rassicurare i telespettatori di Rai1:

Sono in uno dei posti più belli della Puglia, però da lunedì prossimo torna Debora.

Con la presenza di Debora Ergas, siamo sicuri, simili inconvenienti tecnici non si verificheranno più.

La vita in diretta Estate, Andrea Delogu coglie impreparato Marcello Masi. Lui: “Non lo so”

Di recente, Sandra Milo aveva avuto un duro sfogo. Nella puntata di oggi de La vita in diretta Estate, invece, Sandra Milo ha commesso una gaffe. Appena dopo, poi, è stato Marcello Masi ad essere colto di sorpresa da una domanda di Andrea Delogu su cosa ci fosse in programma nella serata Rai dopo Reazione a catena. Il conduttore ha risposto molto sinceramente con un: