Un posto al sole, Sara Ricci fa una rivelazione: “È stato molto doloroso”

Un posto al sole, Sara Ricci a Beppe Convertini e Anna Falchi rivela: “È stato molto doloroso”

Attualmente Sara Ricci è una dei protagonisti de Il paradiso delle signore, dove interpreta la proprietaria della caffetteria dove lavorava il giovane Salvatore Amato. L’attrice però precedentemente ha rivestito il ruolo di Adele Piccardi in un’altra soap italiana: Un posto al sole. E proprio su questo suo ruolo non facile, interpretava per la precisione una donna vittima di violenze, oggi Sara Ricci ospite a C’è tempo per… ha rivelato: “L‘ho interpretato per un anno e mezzo è stato ‘bello’ perché ogni volta che entravo negli studi era toccante.” L’attrice a Beppe Convertini e Anna Falchi ha aggiunto:

“È stato un viaggio incredibile all’interno di un’umanità femminile che fortunatamente non ho mai vissuto ed è stato molto doloroso”

Anticipazioni Un posto al sole, Sara Ricci ammette: “Spero nel ritorno di Adele

Il personaggio di Adele Piccardi non è più presente nelle nuove puntate di Un posto al sole ma non è escluso che in futuro ritorni. Sara Ricci infatti nel programma di Anna Falchi e Beppe Convertini ha ammesso che spera nel suo ritorno, chissà quindi se nei nuovi episodi ci sarà il ritorno della donna magari più serena e tranquilla. A C’è tempo per… inoltre l’attrice sulla sua esperienza nella soap di Rai 3 ha aggiunto: ”

Sono contenta di fare prodotti Rai, perché sono fatti molto bene, c’è qualità soprattutto nella scrittura e poi Un posto al sole riesce sempre a mantenere la sua attualità”

C’è tempo per… Sara Ricci: “Grazie ad Un posto al sole sono riconosciuta all’estero”

Alcuni giorni anche Giorgio Borghetti, altro attore di Un posto al sole, è stato ospite a C’è tempo per… ed ovviamente ha parlato anche della soap di Rai 3. Nella puntata di oggi 5 luglio del programma di Beppe Convertini e Anna Falchi Sara Ricci ha concluso: “Un posto al sole è seguito anche in altre parti del mondo e grazie a questo mi riconoscono quando sono all’estero”