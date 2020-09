Adua Del Vesco, confessione su Massimiliano Morra: “Ha sbagliato tanto”

Adua Del Vesco sull’ex fidanzato Massimiliano Morra: “Non siamo rimasti in buoni rapporti”

Questa sera avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ancora una volta a condurre sarà Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nei panni di opinionisti. Tra i concorrenti ci sarà anche l’attrice Adua Del Vesco che ha deciso di parteciparvi al fine di riscattarsi e far vedere al pubblico da casa che splendida ragazza lei è sia dentro sia fuori. All’interno della casa più spiata d’Italia troverà il suo ex fidanzato Massimiliano Morra con il quale non è rimasta in buoni rapporti, come ha confessato lei stessa a IlFattoQuotidiano.it:

“Quando ho saputo che c’era lui, ho avuto qualche dubbio sulla partecipazione. Nei miei confronti ha sbagliato tanto. Non so se racconterò cos’è successo tra di noi”.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco anoressia: “Ero depressa. La mia famiglia mi ha salvato”

Purtroppo Adua Del Vesco è stata inghiottita nell’abisso dell’anoressia e, sempre a IlFattoQuotidiano.it, ha confessato: “Ero depressa, nemmeno mi accorgevo di ciò che stavo vivendo. Mi ha salvato la mia famiglia. Senza l’aiuto dei medici non se ne esce”. Ha raccontato di essere arrivata a pesare 32 chili, sfiorando la morte, il tutto cominciato quando aveva diciotto anni. Ai provini le dicevano di essere troppo formosa e che avrebbe dovuto perdere peso. Ha subito molte influenze sbagliate e il risultato è stato doloroso.

Gabriel Garko difeso da Adua Del Vesco: “Mi dispiace vederlo bersagliato da tutti”

Adua Del Vesco, che stasera entrerà nella casa del GF Vip 2020, ha anche parlato del suo ex Gabriel Garko (relazione durata tre anni, fino al 2018), continuamente bersagliato dal mondo del gossip sulla sua sessualità: “Mi dispiace vederlo bersagliato perché è una persona straordinaria. E’ giusto che faccia quello che gli pare”. Lei entra nella casa anche per dare una speranza di rinascita a tutte le persone in difficoltà.