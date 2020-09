Belen attaccata, Maurizio Costanzo chiarisce: “Non è un’intellettuale”

Belen Rodriguez attaccata per delle foto, Maurizio Costanzo precisa: “Non è un’intellettuale”

Fisico statuario da fare invidia a molte donne, Belen Rodriguez regala spesso e volentieri foto mozzafiato ai suoi milioni di follower sui propri canali social. Nel giro di pochi secondi i suoi scatti guadagnano centinaia di migliaia di like d’approvazione, commenti e anche molte critiche e attacchi. Maurizio Costanzo cura la rubrica Domande & Risposte sul DiPiù e ha risposto a una domanda di un lettore, il quale ha sostenuto: “Belen fa male a mostrarsi senza vestiti in pubblico”. Il conduttore tv, radiofonico e giornalista ha chiarito che Belen

“non è un’intellettuale, è arrivata dall’Argentina e si è fatta largo in Italia grazie alla sua bellezza, oltre che per le sue doti da donna da palcoscenico”.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha studiato come ballerina e cantante: è un personaggio nato e formato per il mondo dello spettacolo.

Maurizio Costanzo difende Belen Rodriguez dalle critiche: “Non so se la gente sia invidiosa”

“Non so se la gente sia invidiosa”, ha sostenuto Maurizio Costanzo su DiPiù giudicando le non poche critiche che ogni giorno travolgono Belen Rodriguez per i suoi scatti e il suo aspetto fisico. “Di certo chi passa il tempo sui social non ha cose più serie e interessanti cui pensare”, ha continuato Maurizio Costanzo. Il cosiddetto mondo dello showbiz si nutre di immagine e Belen Rodriguez (un giornalista ha svelato che ama divertirsi) lo rappresenta in tutto e per tutto. Per chi ci lavora è fondamentale mostrarsi al pubblico e fa parte anche del ruolo. La bellezza dell’argentina è ammaliante, così come la sua capacità di essere provocante fino a un certo punto. Da giorno 12 settembre la rivedremo al timone di Tu Si Que Vales in prima serata su Canale 5.

Belen Rodriguez provocante sui social, follower l’attacca: “Cosa penserà di te Santiago?”

Si è mostrata sui social provocante Belen Rodriguez. L’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram ha fatto incetta di like mostrandosi in piscina senza vestiti e con una espressione sognante. Tantissimi i commenti di fan adoranti ma anche molte critiche. Un follower in particolare ha attaccato Belen tirando in ballo il figlio avuto con Stefano De Martino: “Cosa penserà di te Santiago?”