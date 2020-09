Elisabetta Gregoraci al GF Vip, De Blanck svela: “L’ex marito non deve…”

Elisabetta Gregoraci pronta per il Grande Fratello Vip, De Blanck: “L’ex non dovrebbe avere voce in capitolo”

Patrizia De Blanck, prima di entrare nella casa del GF Vip di Alfonso Signorini, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Nuovo. E in questa circostanza ha svelato ai lettori le sue sensazioni prima di buttarsi a capofitto in questa nuova avventura televisiva. La giornalista ha poi domandato alla contessa una sua opinione sul fatto che Elisabetta Gregoraci abbia comunque accettato di mettersi alla prova al Grande Fratello Vip nonostante il parere contrario dell’ex marito Flavio Briatore. E la donna, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinta, ha risposto di pensare che una donna indipendente abbia il sacrosanto dritto di fare le sue scelte, cogliendo l’occasione per lanciare una frecciata proprio a Briatore, asserendo:

“Se poi il suo ex marito è come Flavio Briatore, lui non dovrebbe proprio avere voce in capitolo…”

Avrà ragione a pensarla in questo modo?

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck confessa: “Ho accettato per il piacere di correre un rischio”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi provocato un po’ Patrizia De Blanck, asserendo: “Dica la verità…Ha accettato di partecipare al GF Vip per soldi…” Ma la contessa ha immediatamente negato, dichiarando senza tanti peli sulla lingua di aver deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello Vip essenzialmente per due motivi:

“Ho accettato per il piacere di correre un rischio in cui, secondo molti, alla mia età dovrei pensare alle pantofole…E poi il bisogno di sottrarmi alle eccessive premure di mia figlia…”

E sul suo presunto sostanzioso cachet, Patrizia De Blanck, che anche oggi è sbottata contro la regia del Grande Fratello Vip, ha voluto fare un’importante precisazione: “Ho preso più o meno come gli altri concorrenti e devolverò una parte in beneficenza…”

Patrizia De Blanck al GF Vip annuncia: “Non ho intenzione di recitare”

Patrizia De Blanck, sempre in questa intervista rilasciata al settimanale Nuovo, ha poi rivelato che non ha proprio la minima intenzione di recitare alcun ruolo nella casa più spiata dagli italiani: “Ho intenzione di essere solo me stessa…” La concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha anche aggiunto di voler raccontare agli altri concorrenti qualche episodio della sua vita: