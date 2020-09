Nero a metà 2, Claudio Amendola svela a Serena Bortone: “Tutti sbagliano”

Scritto da Liliana Morreale , il 17 Settembre, 2020 , in Serie & Film Tv

Anticipazioni Nero a metà 2, Claudio Amendola svela a Serena Bortone: “Tutti i personaggi sbagliano”

Questa sera, 17 settembre 2020, andrà in onda la seconda puntata di Nero a metà 2, fiction di Rai 1 incentrata sulle vicende dell’Ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola. E proprio l’attore romano è stato ospite in collegamento con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno dove ha anticipato qualcosa sulle nuove puntate, soffermandosi sul suo personaggio:

“Carlo è molto umano. La sua forza, che è anche la forza di tutti gli altri personaggi è che sbagliano, sono fallibili. E questo da modo di vederli affrontare nuovi percorsi”.

Claudio Amendola, inoltre, ha aggiunto che essendo abituati a vedere personaggi eroici e perfetti in vari film e fiction e più facile, in questo caso, immedesimarsi in protagonisti positivi ma fallibili che hanno i loro difetti.

Oggi è un altro giorno, Claudio Amendola su Nero a metà 2: “Con Guerrieri ho in comune la perseveranza”

Durante la sua intervista a Oggi è un altro giorno, Claudio Amendola ha spiegato cosa ha in comune con il suo personaggio di Carlo Guerrieri in Nero a metà 2:

“Oltre alla sua fallibilità, apprezzo la sua perseveranza e il suo senso di responsabilità in cui mi ci rivedo molto”

Riguardo invece la trama delle nuove puntate di Nero a metà da Serena Bortone ha anticipato:

“Ci saranno molti casi ispirati a fatti di cronaca e ciò ci da la possibilità di parlare di temi attuali”.

Ed a proposito di attualità l’attore si è espresso anche sui recenti tragici fatti di cronaca sull’omicidio di Willy e Maria Paola: “Questa piccola parte che vive di sopraffazione non è più una minoranza e va combattuta con la cultura, altrimenti se si usa lo stesso livello diventa il Far West.”

Nero a metà 2, l’attrice di Cristina rivela a Serena Bortone: “È un rapporto basato sulla leggerezza”

Oltre a Claudio Amendola, ad Oggi è un altro giorno è stata ospite anche Alessia Barela, attrice che in Nero a metà 2 interpreta Cristina, la moglie del protagonista Carlo Guerrieri. Ebbene sulla relazione tra i due personaggi l’attrice a Serena Bortone ha rivelato:

“Non ha la sindrome da crocerossina. I credo che i due siano accomunati dalla leggerezza. Lui è un uomo che ha cresciuto una figlia da solo e lei gli da leggerezza”.

L’appuntamento con la seconda puntata di Nero a metà 2 e per questa sera 17 settembre su Rai 1 alle 21.25 circa.