Rocio Munoz Morales, Show con Gigi D’Alessio e Serena Rossi: come sarà

Rocio Munoz Morales torna in tv con Gigi D’Alessio e Serena Rossi: tutte le anticipazioni

E’ stata fortemente ostacolata dal Covid-19 nella sua professione, come tutti gli attori e non solo, ma la talentuosa e bella Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, non è rimasta con le mani in mano: è stata, infatti, la madrina inaugurale della Lounge Università Telematica, dando quindi un grosso aiuto, durante il lockdown, a tutti gli studenti che non potevano più recarsi fisicamente in sede. Adesso che il mondo dello spettacolo sta per ripartire, però, in un’intervista concessa al settimanale Voi, Rocio Munoz Morales racconta i suoi prossimi impegni, tra i quali ci sarà il cinema, il teatro e un nuovo show televisivo:

A dicembre io, Gigi D’Alessio e Serena Rossi saremo i conduttori di Telethon.

Brava, bella e anche generosa, dunque, la storica compagna di Raoul Bova, che farà bene a non farsela scappare!

Rocio Munoz Morales, l’insegnamento del lockdown: “Mi ha fatto riflettere”

E’ stata bloccata come tutti dal lockdown Rocio Munoz Morales, che però, nell’intervista rilasciata al settimanale Voi, si è detta contenta, lei che è sempre in giro per lavoro, di avere l’opportunità di trascorrere tanto tempo con la sua famiglia, composta dall’attore Raoul Bova e dalle figlie Luna e Aima. Nonostante questo, però, in quel periodo era impossibile non nutrire qualche preoccupazione:

Il lockdown mi ha fatto riflettere, rivalutare le priorità e le cose importanti della vita. Ero in pensiero per i miei familiari in Spagna, dove la situazione non era delle migliori.

Rocio Munoz Morales in un nuovo corto di Gabriele Muccino: “Si chiama ‘Calabria, terra mia’”

Qualche tempo fa, Rocio Munoz Morales era stata costretta a separarsi da Raoul Bova. I due però, durante il lockdown, hanno avuto moto di recuperare. La bella attrice, adesso che il cinema sta finalmente ripartendo, ha presentato un progetto al quale ha preso parte. Si tratta di un nuovo corto di Gabriele Muccino, dal titolo ‘Calabria, terra mia’, del quale ha detto: