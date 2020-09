Stasera in tv, 11 settembre: Carlo Conti sfida Il Volo, torna Quarto Grado

Carlo Conti, show con Panariello e Pieraccioni in replica su Rai1: i programmi di stasera

Quali sono i programmi in onda questa sera su Rai1, Canale 5 e le altre reti? Su Rai1 andrà in onda lo show di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: spettacolo teatrale in replica trasmesso lo scorso 14 febbraio sempre su Rai1. Panariello Conti Pieraccioni – Lo Show è uno spettacolo ricco di gag, ironia e irresistibili sketch. Tanti momenti di riflessione e divertimento. Su Rai2, invece, alle 21.20 è previsto NCIS (l’episodio 12 della diciassettima stagione) mentre alle 22.05 ci sarà una puntata di The Rookie (episodio 8 della seconda stagione).

Programmi tv stasera, 11 settembre 2020: Il Volo-10 anni insieme, in onda su Canale5

Mentre su Rai1 è previsto Panariello Conti Pieraccioni – Lo Show e su Rai2 una nuova puntata di NCIS, su La7 partirà la nuova edizione di Propaganda Live condotto da Diego Bianchi. E sulla rete ammiraglia di Mediaset cosa andrà in onda per cercare di raccogliere più spettatori possibili? Su Canale5 Andrà in onda Il Volo 10 anni insieme, uno speciale trasmesso un anno fa per celebrare i dieci anni di carriera di questo gruppo di tenori scoperti da Antonella Clerici a Ti lascio una canzone e che da lì sono partiti alla volta del mondo conquistandolo per intero.

Quarto Grado e Freedom: gli altri programmi in onda questa sera, venerdì 11 settembre 2020

Stasera in tv ci sarà il ritorno di Quarto Grado su Rete4 con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero: si concentreranno nuovamente sui principali fatti di cronaca con il loro sguardo professionale e attento a ogni minimo dettaglio. Su Italia1 Freedom – Oltre il confine con il grande divulgatore Roberto Giacobbo.