Eleonora Daniele intervista l’étoile Oriella Dorella: “Storia di dolore”

E’ stata Oriella Dorella, ballerina famosa in tutto il mondo, nella sua carriera anche étoile del Teatro alla Scala, l’ospite di Eleonora Daniele che si è raccontata nell’ultima parte della puntata di Storie Italiane di oggi, giovedì 17 settembre 2020. Nel salotto del programma mattutino di Rai1, Oriella Dorella ha confessato ad Eleonora Daniele di essere stata abbandonata da suo marito nel giro di pochissimi giorni.

ha raccontato, precisando poi: “Quando ci si separa non è come nei film…”.

“Quando mio marito mi ha lasciata mi sono sentita scissa. Da una parte c’era il dolore di una donna abbandonata, dall’altra due bambini che avevano bisogno di una famiglia” ha dichiarato inoltre, non a caso la padrona di casa Eleonora Daniele ha definito la sua “una storia di gioie e di dolori”.

Ho dovuto fare da mamma e da papà ai miei figli, infatti mi chiamavano “mapa” per via del mio doppio ruolo […] quando io e mio marito ci siamo lasciati non parlavano ancora bene l’italiano, essendo arrivati da 3-4 anni