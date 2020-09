Vanessa Incontrada, Costanzo svela: “Sofferenza l’ha resa più forte”

Maurizio Costanzo su Vanessa Incontrada confessa: “La sofferenza l’ha resa più forte”

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle attrici e conduttrici più amate dagli italiani. Spesso e volentieri è però stata presa di mira dagli hater sui social per via del suo aspetto fisico. Per tale ragione una lettrice del settimanale Nuovo ha voluto scrivere una lunga email a Maurizio Costanzo, che cura una rubrica sulla Tv, per difendere l’artista spagnola da questa critiche superficiali: “Possibile che la gente sia così superficiale e non apprezzi le persone per quello che sono?” E a questo punto il marito di Maria De Filippi ha dapprima rivelato di provare una profonda stima nei confronti di Vanessa Incontrada, e successivamente ha dichiarato:

“Queste accuse l’hanno fatta sentire per un po’ non ‘degna’ di far parte del mondo dello spettacolo…Quella sofferenza l’ha resa più forte, diventando un esempio per tutte le donne…”

Vanessa Incontrada, Maurizio Costanzo dichiara: “La perfezione non esiste”

Successivamente Maurizio Costanzo, sempre parlando di Vanessa Incontrada sull’ultimo numero del settimanale Nuovo, ha anche fatto un’altra rivelazione. Cosa ha detto? Il marito di Maria De Filippi non ha fatto mistero di credere che ormai Vanessa Incontrada, proprio per via di tutte le critiche fatte sul suo conto, sia diventata portatrice di un messaggio dai valori importanti per tutte le donne:

“E’ portatrice sana di un messaggio dal valore importantissimo: la perfezione non esiste…Con buona pace di chi perde tempo a giudicare e basta…”

Parole che faranno sicuramente molto piacere a Vanessa Incontrada, la quale è stata recentemente difesa da Selvaggia Lucarelli.

Vanessa Incontrada al Festival del Cinema di Venezia, Costanzo: “Era bellissima”

Maurizio Costanzo, sempre su Nuovo, ha poi voluto esprimere una sua opinione su Vanessa Incontrada al Festival del Cinema di Venezia. In quella occasione ha sfilato sul red carpet con un meraviglioso abito da sera di colore rosso. E a tal proposito il marito di Maria De Filippi non ha alcun dubbio, asserendo: