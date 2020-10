Eleonora Daniele, sfogo a La vita in diretta: “Quello che abbiamo passato…”

La vita in diretta, Eleonora Daniele si sfoga: “Dopo tutto quello che abbiamo passato…”

E’ stata ospite di Alberto Matano nella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 6 ottobre 2020, Eleonora Daniele. La conduttrice di Storie Italiane ha preso parte al talk che si è tenuto, come ogni giorno, nell’ultimo segmento della trasmissione, il cui tema è stato l’uso delle mascherine all’aperto. A tal proposito Eleonora Daniele a La vita in diretta ha dichiarato:

Dopo più di tre mesi di lockdown, a giugno liberi tutti! Niente uso delle mascherine all’aperto, giovani liberi di fare qualsiasi cosa, movida, discoteche. Abbiamo visto cos’è successo in Sardegna. Non si poteva trovare un equilibrio?

“Dal tutto siamo passati al niente e tra poco, se le cose continuano così, rischiamo di tornare di nuovo al tutto” ha aggiunto subito dopo.

Eleonora Daniele ospite di Alberto Matano a La vita in diretta: “Si doveva intervenire prima”

Sempre durante il suo intervento a La vita in diretta, Eleonora Daniele (che stamani si è espressa sulle critiche che riceve spesso una collega) ha dichiarato inoltre, sulle nuove restrizioni che si stanno inserendo a poco a poco per via della crescita costante dei contagi (come, appunto, l’obbligo di usare le mascherine all’aperto che pare stia per scattare su tutto il territorio nazionale), che se fossero stati presi provvedimenti simili già all’inizio dell’estate, oggi la situazione dei contagi sarebbe molto probabilmente migliore.

La vita in diretta: Eleonora Daniele svela un’anticipazione sulla prossima puntata di Storie Italiane

Infine, al termine del talk a La vita in diretta Eleonora Daniele (che oggi ha chiuso la puntata di Storie Italiane annunciando che un ospite spesso presente in trasmissione è stato ricoverato d’urgenza) ha anticipato ad Alberto Matano che domani intervisterà Rosalinda Celentano.