La vita in diretta, Roberta Morise confessa: “Sono pentita di…”

Scritto da Liliana Morreale , il 5 Ottobre, 2020 , in Personaggi Tv

La vita in diretta, Roberta Morise confessa: “Sono pentita di non aver risposto ad una chiamata”

Roberta Morise è stata ospite nella puntata di oggi, 5 ottobre, de La vita in diretta durante la cosiddetta ‘parte pop’. La showgirl ed ex conduttrice de I Fatti Vostri ha commentato nella trasmissione pomeridiana di Alberto Matano i vari fatti di gossip della settimana e poi ha fatto una confessione rivelando di cosa si è più pentita nella vita:

“Mancata risposta ad una chiamata di una persona importantissima che adesso non c’è più”.

Roberta Morise, non è scesa nei dettagli, ma ha rivelato che sicuramente se potesse tornare indietro rispondere a quella chiamata.



Roberta Morise a La vita in diretta scherza: “Pentita dei capelli a Miss Italia”

Dopo aver fatto questa confessione a La vita in diretta, Roberta Morise (che nelle scorse settimane è stata al centro del gossip) ha aggiunto in maniera scherzosa di essersi pentita anche di un’altra cosa, ovviamente più ludica:

“Nel 2004 a Miss Italia tra più di 100 ragazze, mi sono pentita non solo per la mia camminata ma anche per i miei capelli, avevo un cespuglio di capelli”.

In studio da Alberto Matano era presente anche Marco Baldini che alla stessa domanda ha risposto, in maniera un po’ seria un po’ ironica, di essersi pentito di tutto quello ha fatto nella sua vita tranne il diventare padre, la sua compagna è infatti incinta.

La vita in diretta, Anna Pettinelli svela: “Ho rinunciato ad un programma in Rai”

Ospite della puntata di oggi de La vita in diretta, infine, è stata anche Anna Pettinelli che ha rivelato come molti anni fa ha rinunciato alla conduzione di un programma in Rai aggiungendo ad Alberto Matano: