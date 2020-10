Le Iene, Selvaggia Lucarelli attacca: “Modo furbo di sminuire una donna”

Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene: “Modo furbo di sminuire una donna nella propria professionalità”

Non molti giorni fa è arrivata una denuncia da Selvaggia Lucarelli. La giornalista, tramite il suo profilo Instagram, ha reso noto un episodio a dir poco brutto del quale è stata vittima. Si tratta di un gesto compiuto da un ragazzo con milioni di seguaci. Quest’ultimo ha invitato le persone a condividere un video tramite il quale lo si vede urinare sulla fotografia della Lucarelli. Il fatto che lei sia una donna, a detta sua, ha fatto la differenza non dando la giusta importanza alla questione. Intervistata dal portale Leggo, la Lucarelli ha spiegato:

“Le Iene hanno mandato in onda un servizio in cui volevano convincere il mondo che il Blue Whale non fosse una bufala come ho sostenuto in un mio articolo. Hanno risposto a tre persone che li hanno criticati (…) a me chiamandomi ‘la giudice di Ballando con le Stelle’. Questo è un modo furbo di sminuire una donna nella propria professionalità”

Le Iene, Selvaggia Lucarelli sbotta dopo il servizio: “Mi si è scatenato tutto contro”

Ha spiegato di essersi sentita molto sola Selvaggia Lucarelli dopo aver denunciato alcune pagine Facebook molto violente: “Nessuno mi ha aiutato in quella battaglia” ha dichiarato la giornalista: “E il fatto che fosse una donna a far chiudere quei gruppi era un’aggravante. Mi si è scatenato di tutto contro. Il fatto che io sia una donna fa la differenza, come è successo con Le Iene” spiegando, quindi, che non è stato fatto il suo nome bensì è stata etichettata come “la giudice di Ballando con le Stelle” (programma, tra l’altro, dove ha avuto un battibecco con la Schisano)

Selvaggia Lucarelli vittima, la confessione: “C’è l’idea che prima o poi possa succedermi qualcosa”

Non è grave quanto il fatto che stia girando sul web un video di quella portata, ha spiegato Selvaggia Lucarelli (che è stata ospite della Venier), ma è in quella sfera lì ciò che è successo a Le Iene: “Togliere autorevolezza alle donne. Quel signore lo ha fatto con i suoi strumenti, Le Iene con i loro“. La Lucarelli ha poi ammesso di avere tanta paura: “L’idea che prima o poi possa succedermi qualcosa c’è. Un po’ di timore soprattutto quando partecipo a eventi pubblici“