Montalbano, Luca Zingaretti colpito da un lutto: è morta la madre

Luca Zingaretti colpito da un lutto: morta la madre dell’attore di Montalbano

Luca Zingaretti è stato colpito da un lutto, nelle scorse ore infatti si è spenta la madre. A dare per primo la triste notizia è stato Il Foglio, che ha fornito anche altri dettagli. La donna, Emma Di Capua di 86 anni era malata da tempo e si è spenta questa mattina in una clinica romana. Oltre all’attore che impersona da più di vent’anni Il commissario Montalbano nell’omonima fiction di Rai 1, la donna aveva anche altri due figli, il governatore del Lazio e segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e una figlia di nome Angela.

Il commissario Montalbano, Luca Zingaretti: morta la mamma Emma Di Capua

In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio rivolti all’attore Luca Zingaretti ed alla sua famiglia per la morte della madre Emma Di Capua scomparsa questa mattina all’età di 86 anni. La donna, di origine ebraica, ad appena sette anni era riuscita a salvarsi dal rastrellamento dei nazisti a Roma per un caso fortuito, riuscendo a rifugiarsi in un convento, mentre invece altri componenti della famiglia come la nonna Ester furono catturati e deportati ad Auschwitz. Questa storia fu resa nota negli anni scorsi dal figlio Nicola, che scrisse una lunga lettera a Repubblica dove spiegava tali tragici avvenimenti della nostra storia recente aggiungendo anche che lui e suoi fratelli non sono ebrei poiché non lo era né la loro nonna materna né la madre oggi scomparsa.

Luca Zingaretti morta la mamma: il dolore dell’attore e di Luisa Ranieri

Luca Zingaretti (che recentemente ha fatto una rivelazione) e la moglie Luisa Ranieri sono molto attivi nei social dove spesso condividono la loro quotidianità con i follower. In queste ore in cui sono stati colpiti dal lutto, la morte della madre dell’attore Emma Di Capua, hanno preferito rimane in silenzio