Carlotta Dell’Isola su Alfonso Signorini: “Avuto uno scambio di opinioni”

GF Vip, Carlotta Dell’Isola parla di Alfonso Signorini: “Avuto uno scambio di opinioni”

Carlotta Dell’Isola una ex protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip è stata intervistata insieme al fidanzato Nello Sorrentino a Radio Free Station dalla famosa speaker e direttrice artistica Antonietta Napolitano. Ai microfoni della radio degli italiani nel mondo, l’ex gieffina dopo aver ammesso che uno dei suoi sogni sarebbe quello di condurre ha rotto il silenzio sul presentatore Alfonso Signorini, che al termine del reality show più seguito d’Italia ha confessato che si aspettava che lei avesse più grinta, come quella mostrata a Temptation Island.

L’influencer originaria di Anzio ha sottolineato di non avere nulla con il conduttore, affermando: “C’è stato uno scambio di opinioni“.

Carlotta Dell’Isola fa chiarezza su Alfonso Signorini dopo il GF Vip: “Nessun problema”

Dopo aver partecipato al GF Vip 5, l’ex gieffina Carlotta Dell’Isola si è raccontata insieme al fidanzato Nello Sorrrentino anche nel salotto di Mirtilla su Radio Free Station. L’influencer per iniziare alla domanda su cosa le ha lasciato l’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà ha risposto: “Sono maturata molto lì dentro, perchè il tempo sembra che si ferma, hai modo di pensare”.



Successivamente la 27enne romana non ha nascosto che il mondo dello spettacolo l’ha sempre affascinata, dichiarando: “Aver preso parte a due reality non fa di me una vip. Adesso devo studiare. A me piacerebbe condurre”.

A proposito di presentatori, non appena le è stato chiesto di Alfonso Signorini, l’ex gieffina ha prontamente detto: “L’ho sentito ieri sera. Non ci sono problemi“.

GF Vip, Carlotta Dell’Isola su Alfonso Signorini: “Pensava che in delle situazioni reagivo in modo diverso”

Carlotta Dell’Isola quindi ha fatto sapere di avere un buon rapporto con il conduttore Alfonso Signorini, nonostante al termine del GF Vip 5 si è detto deluso dall’atteggiamento che lei ha avuto nella casa più spiata d’Italia. Quando la direttrice di Radio Free Station ha detto: “Ti voleva più battagliera”, l’ex gieffina però ha ammesso:

“Secondo me pensava che io in alcune situazioni avrei potuto reagire in modo diverso“.

Inoltre la fidanzata di Nello Sorrentino ha giustificato sia lei e gli altri ex coinquilini che non hanno varcato la famosa porta rossa sin dall’inizio: “Siamo entrati a metà percorso. Uno si deve mettere pure nei panni nostri”.

Per terminare, Carlotta che nei giorni scorsi si è lasciata andare a una confessione dolorosa ha concluso dicendo: “Io veramente faccio di tutto, sono molto decisa pure troppo. Però alla fine bisogna accendere il cervello, io non avrei mai potuto vincere il GF Vip entrando a dicembre”.