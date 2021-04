Beatrice Marchetti, chi è la modella: età, fidanzato, Isola dei Famosi

Scritto da Roberta Bosso , il Aprile 1, 2021 , in Isola dei Famosi

Beatrice Marchetti, chi è: età, altezza, peso, carriera, Isola dei Famosi

Nata a Zone in provincia di Brescia nel 1996, Beatrice Marchetti, 24 anni, è una modella e attrice italiana. Alta 180 cm, Beatrice Marchetti inizia la sua carriera nel mondo della moda molto giovane. Già all’età di 16 anni infatti, realizza il suo primo book che la porterà ad essere scelta per una campagna di Enrico Coveri. Da quel momento, Beatrice Marchetti inizia a calcare le passerelle, e diviene testimonial di abiti, prodotti cosmetici e volto di varie copertine di riviste di moda. Oltre alla carriera da modella, Beatrice si dedica anche alla recitazione, ha infatti recitato nel film Loro, pellicola in due parti di Sorrentino, che l’ha vista al fianco di Riccardo Scamarcio. Beatrice Marchetti, inoltre, è una delle naufraghe ufficiali di questa edizione de L’Isola dei Famosi.

Beatrice Marchetti, vita privata: fidanzato, profilo Instagram

Beatrice Marchetti è molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. Non sono disponibili informazioni in merito a relazioni precedenti della modella, anche se la Marchetti dovrebbe essere attualmente single. La modella sicuramente attirerà le attenzioni di qualche naufrago sull’Isola dei Famosi, magari proprio di Awed, che recentemente si è riavvicinato a Gilles Rocca. Beatrice Marchetti è attiva sui social, il suo profilo Instagram @beatricemarchetti conta oltre 20 mila followers, con cui la modella condivide foto tratte dalle sue campagne pubblicitarie

L’Isola dei Famosi, anticipazioni 1° aprile: Beatrice Marchetti nuova naufraga

Stasera andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Tante novità attendono i naufraghi di Ilary Blasi, tra cui due nuovi ingressi, quello di Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. In più, anche Parasite Island dovrebbe chiudere i battenti e quindi anche Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo potrebbero unirsi al gruppo. Inoltre, il televoto tra Awed e Miryea Stabile è ancora aperto. Chi sarà eliminato?