Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini confessa: “Ecco cosa mi manca”

Francesca Fialdini attualmente è la conduttrice, ogni domenica, di Da noi a ruota libera mentre prima ha condotto Fame D’Amore ed ha anche un suo programma in radio. Quando non è in tv però la conduttrice toscana è molto attiva sui social e nelle scorse ore attraverso il suo profilo ha confessato qual è una delle cose che più le manca. Nel dettaglio Francesca Fialdini condividendo una storia con Barbara Alberti ed un’altra amica, Elena Martelli ha dichiarato che appunto le manca stare con le amiche. Ed in effetti è inutile ribadire in questo periodo ciò che più manca è appunto la possibilità di stare insieme e aggregarsi.

“Quando le serate a casa di amici mancano tantissimo.”

A tale commento ha aggiunto la foto spiegata sopra e tra l’altro Barbara Alberti spesso è stata ospite del suo programma della domenica pomeriggio di Rai1.

Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini battuta da Barbara D’Urso con Domenica Live

In questa stagione televisiva che sta giungendo al termine Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera è riuscita a battere quasi sempre Barbara D’Urso ed il suo Domenica Live. Nella puntata di domenica scorsa invece, il giorno di Pasqua la trasmissione di Canale 5 ha totalizzato 2.229.000 spettatori nella prima parte con il 15.4% di share e 2.207.000 spettatori nella seconda parte con 14.3% contro i 1.919.000 spettatori ed il 12.7% di share di Da noi a ruota libera che ha avuto ospite Vittoria Puccini