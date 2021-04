Mehmet Gunsur (Teoman, La compagnia del cigno): età, moglie, figli, instagram

Mehmet Gunsur, vita privata attore Teoman Kayà La compagnia del cigno 2: età, moglie, figli, instagram

E’ la vera rivelazione della seconda stagione de La compagnia del cigno ed interpreta il cattivo e tenebroso rivale di Luca Marioni. Si tratta di Mehmet Gunsur, attore turco che interpreta Teoman Kayà, maestro d’orchestra di fama mondiale. Ma chi è Mehmet Gunsur? E’ un attore che, similmente a Can Yaman, ha frequentato il liceo italiano in Turchia. Questo gli ha permesso di imparare la lingua e di avvicinarsi alla cultura italiana. Mehmet è nato a Istanbul nel 1975. L’attore è sposato con un’italiana. La moglie Mehmet Gunsur infatti è Katerina Mongio, regista. I due si sono conosciuti in Puglia per lavoro e si sono sposati nel 2006. Dal loro amore sono nati i tre figli Mehmet Gunsur: Ali, Maya e Cloe. Il profilo Instagram Mehmet Gunsur ufficiale è @mehmet.gunsur.

Mehmet Gunsur film: Il bagno turco, The gift, Don Matteo, La compagnia del cigno

Il volto di Mehmet Gunsur non è nuovo per il pubblico di Rai 1. Infatti l’attore ha partecipato ad altre fiction. Ma Mehmet ha avuto ruoli anche in diversi film per il cinema. E’ però con La compagnia del cigno 2, su cui Mehmet Gunsur dà alcune anticipazioni, che per l’attore arriva la grande popolarità. Vediamo dunque i film Mehmet Gunsur più famosi: nel 1997 l’attore recita ne Il bagno turco di Ferzan Ozpetek. Sempre con lo stesso regista Ozpetek ha recitato nel film “Rosso Istanbul”. Ha poi recitato ne “L’italiano”, “Harry Potter e Il calice di fuoco” e “Matrimoni e altri disastri”. Come fiction e film tv ha recitato ne “Gli amici di Gesù”, “Don Matteo”, “Giuda”, “The Gift”, “Tommaso”, “Il secolo magnifico” e “Il Papa buono”.

Mehmet Gunsur: chi è Teoman Kayà ne La compagnia del cigno 2

Grazie a La compagnia del cigno 2 Mehmet Gunsur sta riscuotendo grandissima popolarità in Italia. Il suo ruolo è quello di Teoman Kayà, ex allievo del Conservatorio e maestro d’orchestra internazionale. Ma Teoman è anche ex fidanzato di Irene (Anna Valle) ed ex migliore amico di Luca Marioni (Alessio Boni). Il ritorno di Kayà avviene perchè l’uomo vuole riconquistare Irene e separarla da Luca. Verso quest’ultimo il maestro Kayà prova un odio e un rancore immenso, per essersi messo con Irene.