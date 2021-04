Roberto Farnesi: età, altezza, fidanzata, instagram, Il paradiso delle signore

Roberto Farnesi vita privata: età, altezza e peso dell’attore stasera ospite di Amadeus a Soliti Ignoti

Il concorrente che questa sera, martedì 20 aprile, giocherà nel programma di Amadeus Soliti Ignoti sarà Roberto Farnesi. L’attore che attualmente presta il volto ad Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore cercherà di indovinare le identità degli ignoti per beneficenza. In attesa, quindi, di vederlo questa sera a Soliti Ignoti- Il ritorno scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Roberto Farnesi. L’attore di fiction e soap è nato a Navacchio (Pisa) in Toscana il 19 luglio del 1969, è alto 1 metro e 87 centimetri e pesa circa 80 chili.

Roberto Farnesi vita privata e sentimentale: la compagna Lucya Belcastro ed il profilo Instagram

Per quanto riguarda la vita sentimentale e privata di Roberto Farnesi, l’attore è molto schivo e riservato ma si sa che da circa sette anni è fidanzato con Lucya Belcastro di vent’anni più giovane di lui ed in diverse interviste ha confessato il suo desiderio di diventare padre. Sul passato sentimentale, invece, dell’attore di Umberto Guarnieri ne Il paradiso delle signore non si conoscono frequentazioni con donne note e famose ma Roberto Farnesi prima di incontrare Lucya ha avuto varie relazioni. Il profilo Instagram di Roberto Farnesi, invece, è @farnesiroberto.

Roberto Farnesi da Umberto Guarnieri de Il paradiso delle signore ad ospite di Amadeus ai Soliti Ignoti

La carriera di Roberto Farnesi è iniziata come attore di fotoromanzi mentre il successo è arrivato negli anni 2000 con la soap CentoVetrine e poi ancora ha recitato in varie fiction di successo come Carabinieri e Le tre rose di Eva fino alla soap di successo de Il paradiso delle signore dove dal 2018 impersona il cinico e burbero commendatore Umberto Guarnieri. Roberto Farnesi, infine, questa sera giocherà a Soliti Ignoti, ospite di Amadeus, per donare, in caso di vittoria, una somma di denaro in beneficenza.