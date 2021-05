Antonella Clerici porta Anna Moroni a casa sua: “Insieme nel bosco” (FOTO)

Anna Moroni va a trovare Antonella Clerici a casa dopo l’ospitata a E’ sempre mezzogiorno: la foto su instagram

Finalmente la tanto attesa ospitata di Anna Moroni a E’ sempre mezzogiorno è arrivata: nella puntata di oggi, lunedì 10 maggio, Antonella Clerici l’ha avuta infatti per tutto il corso della diretta e la ospiterà anche nelle prossime puntate, fino a venerdì. Anna Moroni non è ospite di Antonella Clerici solo in tv, ma anche a casa: come dimostra la foto che la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha pubblicato su instagram oggi pomeriggio, la cuoca alloggia proprio da lei questa settimana, non a caso Antonella durante la diretta ha rivelato che attendeva da tempo che Anna andasse a vedere la sua nuova casa in Piemonte.

Antonella Clerici e la foto con Anna Moroni dopo la diretta di E’ sempre mezzogiorno: “Insieme nella casa nel bosco”

Di seguito la foto che Antonella Clerici ha scattato con Anna Moroni sul balcone della casa nel bosco nella quale vive con il compagno Vittorio Garrone e la figlia Maelle. “Insieme nella casa del bosco” si legge nello stato. Tanti i commenti e i ‘mi piace’, da parte di telespettatori di E’ sempre mezzogiorno ma anche di personaggi del mondo dello spettacolo, come Mara Venier, Paolo Conticini e altri.

E’ sempre mezzogiorno: Anna Moroni nel cast fisso di Antonella Clerici nella prossima edizione? L’ipotesi

Chissà che dopo le ospitate di questa settimana Anna Moroni per E’ sempre mezzogiorno non diventi un volto fisso, entrando nel cast di Antonella Clerici nella prossima edizione?