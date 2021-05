Scritto da Paolo Parente , il Maggio 4, 2021 , in Personaggi Tv

La vita in diretta, Barbara Alberti ironizza con Alberto Matano: “Pensa che incubo essere così ricchi!”

Bill Gates e Melinda Gates avrebbero deciso di divorziare da quello che è certamente uno dei matrimoni più ricchi del mondo. Il loro patrimonio è sconfinato, ma la coppia si è molto impegnata, nel corso degli anni, anche sul fronte della filantropia. Adesso ci si chiede come faranno gli avvocati a suddividere gli innumerevoli beni. Nella puntata di oggi de La vita in diretta, Barbara Alberti, ospite ancora una volta di Alberto Matano al tavolo del segmento ‘pop’, ha ironizzato insieme al conduttore sulla vicenda. Queste le sue parole:

Pensa che incubo essere così ricchi, perché non ti basterebbero mille vite per spendere tutti quei soldi!

Il suo commento, come potrete immaginare, ha scatenato il sarcasmo degli altri presenti in studio, secondo i quali non si può definire un incubo una condizione del genere.

Barbara Alberti scherza sui Gates a La vita in diretta: “Sono genitori con principi molto rigidi”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, dunque, Alberto Matano ha chiamato i suoi ospiti ad intervenire sul tema del divorzio miliardario tra Bill Gates e sua moglie Melinda Gates. Tra questi c’era anche Barbara Alberti. La scrittrice, con la sua consueta ironia, ha scherzato:

Sono dei genitori con dei principi molto rigidi: hanno deciso che i figli se la devono cavare per conto loro. Loro gli daranno solo dieci milioni di dollari, dopo si arrangino!

Non proprio quel che si dice “farsi con le proprie mani”.

Anna Pettinelli risponde a Barbara Alberti: “Il problema non sarà dividere”

Di recente, ospite de La vita in diretta, Barbara Alberti aveva condannato i tifosi interisti. Oggi, invece, la scrittrice si è espressa a riguardo della questione del divorzio miliardario dei Gates. Anna Pettinelli, anch’essa presente in studio, le ha così risposto: