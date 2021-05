Don Matteo, Maurizio Lastrico: “Voglio arrivare in forma a Spoleto” (FOTO)

Don Matteo 13, Maurizio Lastrico: “Tappa in Sardegna prima di arrivare in forma sul set”

Si avvicina sempre di più l’inizio delle riprese di Don Matteo, tanto apprezzata fiction di Rai Uno che si appresta a tornare in onda per la tredicesima volta. Le ultime due stagioni hanno regalato emozioni a non finire e sicuramente non sarà da meno la prossima edizione, che conterà ancora su tanti grandi attori e conferme pregiate. Tra gli artisti impegnati sul set non mancherà sicuramente Maurizio Lastrico, che già da qualche giorno freme sui social per l’imminente ritorno sul set. D’altronde si sa, per gli attori stare lontano dal set è una questione molto complicata ed a breve Don Matteo riaprirà i battenti. Lastrico, che nella fiction interpreta il PM Nardi, ha fatto tappa nella bella Sardegna prima di tuffarsi a capofitto nelle riprese di Don Matteo:

Per arrivare in forma a Spoleto per Don Matteo piccola deviazione in moto in Sardegna

Don Matteo 13, i fan attendono Maurizio Lastrico: “Vogliamo il PM Nardi in grande forma”

Maurizio Lastrico è arrivato in Don Matteo nel corso dell’undicesima stagione e fin da subito l’artista ligure è entrato nei cuori dei tanti telespettatori. La sua storia d’amore con la capitana, così denominata dal grande Nino Frassica, Anna Olivieri, ha fatto sognare i milioni di fan che seguono con interesse le vicende della fiction. Amaro in bocca invece per quanto riguarda l’ultima stagione, che ha visto la coppia separarsi prima del matrimonio. I fan adesso sperano di rivedere insieme la coppia e soprattutto di ritrovare bene Nardi: “Vogliamo il PM in grande forma” – scrive una fan su Instagram -.

Don Matteo 13, nei prossimi giorni Maurizio Lastrico sul set e via alle riprese

Le riprese di Don Matteo 13, che porta in dote una grande novità, inizieranno nei prossimi giorni come annunciato a più riprese da Maurizio Lastrico nei giorni scorsi. I nuovi episodi invece verranno trasmessi nel 2022 su Rai Uno.