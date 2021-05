Elisabetta Gregoraci verso la prima serata: ricondurrà Battiti Live

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci riconfermata alla conduzione con Alan Palmieri

Battiti Live, l’evento musicale organizzato dal Gruppo Norba, è riuscito ad andare in onda, nell’estate dell’anno scorso, nonostante l’attuale situazione di emergenza sanitaria, riscuotendo un grande successo. Battiti Live, negli ultimi anni ha intrattenuto il pubblico ospitando i protagonisti dell’estate musicale, allietando le serate con i più famosi tormentoni. L’evento che generalmente si tiene in varie piazze della Puglia e della Basilicata, ha come conduttore Alan Palmieri, direttore artistico dell’evento, che dal 2017 divide il palco con Elisabetta Gregoraci nelle vesti di co-conduttrice. Stando ad un’indiscrezione lanciata da TvBlog, Elisabetta Gregoraci sta per tornare con Battiti Live in prima serata su Italia 1, in quanto è stata riconfermata anche per quanto riguarda l’edizione di quest’anno.

Battiti Live torna su Italia 1: ecco quando andrà in onda

Battiti Live tornerà con il suo consueto appuntamento su Italia 1 anche quest’anno, per intrattenere il pubblico con i maggiori tormentoni della prossima estate. L’evento, alla cui conduzione tornerà la coppia formata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, sarà composto da 5 puntate, e andrà in onda in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba a partire dal 25 giugno. Battiti Live approderà sulle reti Mediaset, e precisamente su Italia 1, Mediaset Extra e Italia 2, in differita, verso la metà di luglio. Anche quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, il format resterà lo stesso dell’anno scorso, prevedendo un palco principale ad Otranto con posti limitati e alcune performance ‘on the road’ da altre 15 località.

Battiti Live andrà in onda fino all’estate 2023: siglato il rinnovo con Mediaset

Per i fan di Battiti Live, arriva una splendida notizia. L’evento musicale condotto da Elisabetta Gregoraci, di recente ospite a Domenica In, andrà in onda in prima serata su Italia 1 almeno fino all’estate del 2023. Infatti, Mediaset e Radio Norba hanno siglato il rinnovo della partnership.