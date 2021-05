Mara Venier fa un appello accorato: “Aiutiamo tutti”. La foto su instagram

Scritto da Emanuele Fiocca , il Maggio 4, 2021 , in Domenica In

Mara Venier fa un appello per l’AIRC su instagram: “Aiutiamo l’AIRC, grazie”

Anche Mara Venier, come altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha scelto di fare un appello per la raccolta fondi a favore dell’AIRC, l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro. Sul suo profilo instagram qualche ora fa ha infatti pubblicato il post visibile nel secondo paragrafo, ossia una foto che la ritrae con un’azalea nello studio di Domenica In. “Aiutiamo tutti l’AIRC” ha scritto nello stato del post in questione, allegando l’emoticon delle mani giunte in segno di preghiera. Il post è stato apprezzato da tantissimi suoi followers ma anche da personaggi del mondo della televisione: si vede, per esempio, il like di Gigi D’Alessio.

Mara Venier e l’appello per l’Associazione italiana per la ricerca contro il cancro: “Aiutiamo”

E il profilo ufficiale dell’AIRC ha condiviso nelle storie proprio la foto di Mara Venier scrivendo:

Grazie a Mara per essere sempre al fianco di AIRC con l’azalea per la ricerca.

Le azalee, lo ricordiamo, sono in vendita in occasione della festa della mamma di domenica prossima.

Mara Venier e gli altri personaggi televisivi che hanno fatto un appello per aiutare l’AIRC

Oltre a Mara Venier (che oggi ha raccontato di aver perso solo 7 etti in un mese di sport), anche Antonella Clerici in questi giorni su instagram ha condiviso un post per invitare i followers a sostenere AIRC, mentre Eleonora Daniele alla fine della puntata di Storie Italiane di oggi ha mandato in onda l’immagine delle azalee