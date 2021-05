Rocio Munoz Morales, confessione dolorosa: “Mi mancava la linfa vitale”

Rocio Munoz Morales fa una confessione dolorosa: “Mi mancava la linfa vitale”

E’ arrivata dalla Spagna con tanti sogni e nessuna certezza di poterli realizzare. Per molti, come lei, che tentano si sfondare nel mondo dello spettacolo, spesso è impossibile trovare un porta aperta. Lei ce l’ha fatta, e questo ha dato il pretesto alle malelingue di insinuare che co fosse riuscita soltanto per il suo rapporto con Raoul Bova, anche se a vederla sulle scene tutti i dubbi sulle sua capacità dovrebbero dissolversi. Adesso, Rocio Munoz Morales è sbarcata in libreria con il suo romanzo dal titolo ‘Un posto tutto mio’ e, in una intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, con una confessione dolorosa ha raccontato com’è nato questo progetto:

L’idea di questo romanzo nasce da un profondo bisogno di esprimermi. Quando è arrivato il primo lockdown, ho dovuto interrompere uno spettacolo teatrale. A casa mi sono accorta che mi mancava quella linfa vitale che mi ricaricava tutti i giorni.

Rocio Munoz Morales sulla protagonista di ‘Un posto tutto mio’: “Donna con una vitalità immensa”

Quando ha capito che il virus le avrebbe impedito, per un po’ di tempo, di dedicarsi al lavoro che ama, Rocio Munoz Morales, compagna di Raoul Bova, ha deciso di immergersi nel mondo della letteratura e ha scritto il romanzo ‘Un posto tutto mio’. Nell’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, l’attrice ha illustrato il carattere della sua protagonista:

Camila è una donna con una vitalità immensa, positiva e coraggiosa. E’ una persona vera, pura.

Rocio Munoz Morales sui prossimi impegni in tv: “Mi vedrete su Canale 5”

Di recente, ospite a La vita in diretta, Rocio Munoz Morales aveva sorpreso Alberto Matano. Adesso, invece, su Nuovo Tv, l’attrice ci informa dei suoi prossimi impegni televisivi: