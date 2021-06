Bianca Guaccero parla di un giorno importante: “Ho un bel ricordo”

Bianca Guaccero pensa al suo esame di maturità e svela: “Ho un bel ricordo”

Tempo di maturità e tempo di ricordi per molti dei vip nostrani. A ritornare indietro con la mente al suo esame del quinto anno è stata proprio la conduttrice di Detto Fatto Bianca Guaccero che al momento si sta godendo le meritate vacanze in Puglia, dopo le fatiche della stagione televisiva appena finita. Sulle pagine del settimanale Oggi Bianca Guaccero ha raccontato:

“Studiare mi piaceva tantissimo e ho un bel ricordo di quel periodo. Ci chiudevamo in casa per giorni con le mie emiche, consumando biscotti”.

La conduttrice, che a settembre tornerà al timone di Detto Fatto per il terzo anno consecutivo, ha raccontato di essere uscita dalle scuole superiori con un voto di 82/100.



Bianca Guaccero ricorda l’esame di maturità: “Con le mie amiche ci siamo aiutate e divertite”

“Era il primo anno in cui si portavano tutte le materie all’orale, quindi con le mie amiche abbiamo studiato tantissimo. Ci siamo aiutate e divertite”. Questo il ricordo dell’esame di maturità di Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto ha raccontato che in quegli anni, oltre all’adrenalina dell’esame, aveva anche dei timori sul futuro, su cosa avrebbe fatto, come sarebbe proseguita la sua vita e ancora come sarebbero evoluti quei rapporti di amicizia intrecciati al liceo.

Bianca Guaccero, il timore durante l’esame di maturità: “Avevo paura di chiudere un importante capitolo”

La conduttrice di Detto Fatto, Bianca Guaccero, non ha fatto mistero che durante la preparazione per l’esame di maturità si è sempre confidata con le sue amiche con le quali ha condiviso “la paura di chiudere un importante capitolo della sua vita”. Una Cosa però Bianca Guaccero si era ripromessa: di non perdere mai di vista le sue amiche del cuore. Intanto di recente la conduttrice ha raccontato di aver avuto problemi con la sua nuova fiction.