Giulia Salemi fa un’amara confessione: “Purtroppo soffro molto d’ansia”

Giulia Salemi dopo la sua vacanza in Trentino ammette: “Purtroppo soffro molto d’ansia”

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono concessi in questi ultimi giorni una piccola vacanza in una località del Trentino lontani dal clamore e da occhi indiscreti. Ovviamente la coppia nata tra le quattro mura della casa del Grande Fratello Vip ha comunque condiviso foto e video di questi giorni passati in totale relax. Purtroppo però come tutte le vacanze anche questa è giunta al termine e Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno fatto ritorno alla vita di tutti i giorni. E poco dopo aver messo piede dentro casa la figlia di Fariba Tehrani ha fatto un’amara ammissione ai suoi tantissimi follower su instagram. Cosa ha detto? La giovane influencer non ha fatto mistero di soffrire purtroppo d’ansia:

“In questo chalet dove ho passato il weekend in Trentino ho visto da vicino gli Alpaca che vengono usati come terapia per combattere l’ansia…E io purtroppo ne soffro…”

Giulia Salemi fa una confessione: “E’ stato un weekend molto rilassante”

Giulia Salemi, sempre parlando di questa breve vacanza passata in Trentino al fianco del suo Pierpaolo Pretelli, ha poi aggiunto che è stato un weekend davvero molto rilassante, anche grazie alla compagnia degli Alpaca (animali che fanno parte della famiglia dei camelidi):

“Ritornata dal mio weekend super rilassante, grazie anche alla presenza degli Alpaca…”

Successivamente Giulia Salemi, la cui madre Fariba Therani vorrebbe diventare presto nonna, ha anche rivelato che vorrebbe tanto un Alpaca in casa: “Sono animali stupendi…Io sogno un Alpaca…”

Pierpaolo Pretelli ironizza su Giulia Salemi: “Sei in compagnia dei tuoi amici?”

Giulia Salemi ha anche pubblicato nel suo profilo instagram alcune foto in compagnia di questi Alpaca. In queste immagini la fidanzata di Pierpaolo Pretelli è impegnata a dare da mangiare a questi animali dal buffo muso. Ovviamente i fan hanno scritto migliaia di commenti sottostanti questo suo post. E tra questi commenti c’è anche quello di Pierpaolo Pretelli, il quale ha colto l’occasione per prenderla in giro: “Amore…Sei a spasso con gli amici?”