Giuseppe Di Tommaso trova il piccolo Nicola, il racconto: “Ho sentito ‘mamma’”

La vita in diretta, Giuseppe Di Tommaso racconta ad Alberto Matano il ritrovamento del piccolo Nicola: “Ho sentito ‘mamma’”

Immaginate l’emozione che ha potuto provare un giornalista di cronaca, a volte della cronaca più nera, come Giuseppe Di Tommaso, entrando a far parte del racconto che egli stesso stava ricostruendo per i telespettatori de La vita in diretta. E non di una parte qualsiasi del racconto, ma del finale: del lieto fine. Nella puntata di oggi, dunque, un emozionatissimo (più volte vicino al pianto) Alberto Matano non ha potuto che iniziare cedendo la parola al suo inviato in collegamento, il quale ha fatto quello che fa sempre, ma con un’intensità diversa, appunto, a raccontare. Questo il passaggio chiave del resoconto sul ritrovamento del piccolo Nicola:

Ho sentito una parola, una parola che proveniva da quaranta metri sotto. Questa parola era “mamma”. Da quel momento ho iniziato a scendere, sono scivolato.

Andiamo ad approfondire.

Giuseppe Di Tommaso ricostruisce il ritrovamento del piccolo Nicola a La vita in diretta: “Erano passate da poco le nove…”

Nella puntata di oggi de La vita in diretta, dunque, Giuseppe Di Tommaso ha raccontato ad Alberto Matano i passaggi chiave del ritrovamento del piccolo Nicola. Lasciamo spazio alle parole dell’inviato:

Erano passate da poco le nove, stavo andando alla casa, alla cascina dove era sparito trenta ore fa il piccolo Nicola di 21 mesi. Ho chiesto alla mia troupe di essere lasciato per strada, questa strada sterrata che dal centro abitato porta alla casa dove vive la famiglia. Dopo due minuti, in un punto dove si apriva la valle, ho sentito un lamento e poi ho iniziato a chiamare, prima con un tono di voce moderato, “Nicola”…

Questo il racconto da brividi del giornalista.

Alberto Matano a Giuseppe Di Tommaso: “E’ accaduto qualcosa di straordinario”

Oggi, Alberto Matano aveva già definito Giuseppe Di Tommaso un orgoglio per La vita in diretta. In puntata, poi, il conduttore ha potuto ringraziare il suo inviato pubblicamente, a nome della famiglia del piccolo Nicola e di tutta quanta la nazione. Queste le sue parole: