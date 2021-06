Laura Barriales mamma per la seconda volta: nato il figlio Romeo (FOTO)

Laura Barriales è diventata di nuovo mamma: l’annuncio sui social

Laura Barriales è diventata mamma per la seconda volta. La showgirl ha dato alla luce suo figlio Romeo nella giornata di oggi, martedì 15 giugno. Il bambino, figlio di Laura Barriales e di suo marito Fabio Cattaneo, è nato a Lugano, e precisamente nella Clinica Sant’Anna, dove la showgirl aveva già messo al mondo la sua prima figlia Melania. A dare l’annuncio del lieto evento è la stessa Laura Barriales condividendo la notizia attraverso uno scatto pubblicato sui social (la foto è stata tagliata appositamente poiché ritrae un minore, ma la versione intera è disponibile sul profilo Instagram di Laura Barriales).

Laura Barriales di nuovo mamma, il messaggio per il figlio Romeo

Laura Barriales ha voluto condividere con i suoi followers la gioia per la nascita del suo secondo figlio Romeo. La showgirl ha condiviso uno scatto che la ritrae serena con il suo bambino finalmente tra le braccia. “Bienvenido Romeo”, scrive la showgirl per comunicare la felicità del momento. Sono in centinaia le persone che hanno voluto congratularsi con la Barriales, tra cui molti volti noti dello spettacolo, come Samantha De Grenet, Melissa Satta, Adriana Volpe, che di recente ha replicato al marito, e tanti altri.

Laura Barriales, vita privata: il marito Fabio Cattaneo e i figli

Laura Barriales è una famosa showgirl, attrice e modella spagnola, che ha partecipato a vari programmi tv come I Raccomandati, di Carlo Conti, o Mezzogiorno in famiglia. Da anni Laura Barriales vive a Lugano in Svizzera con la sua splendida famiglia. Infatti, la showgirl è convolata a nozze nel 2017 con suo marito Fabio Cattaneo, amministratore delegato di un’azienda vinicola, da cui ha avuto due figli: Melania, nata nel 2018 e Romeo, venuto al mondo proprio alcune ore fa.