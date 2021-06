Sofia Bruscoli: età, fidanzato Marcelo Fuentes, figlia, La partita su Rai2

Sofia Bruscoli, età, peso, altezza, Marcelo Fuentes

Classe 1988, nata il 20 aprile a Misano Adriatico sotto il segno dell’Ariete, Sofia Bruscoli è una famosa conduttrice, modella, showgirl e attrice oltre ad essere una mamma , come lei stessa si definisce sui social. Il suo nome è legato anche al mondo del pattinaggio artistico a rotelle, disciplina da lei praticata con successo per tanti anni. Per quanto riguarda il capitolo vita privata, è noto che Sofia Bruscoli ha un fidanzato da ormai diverso tempo, e il suo nome è noto al pubblico televisivo in quanto ex tronista di Uomini e Donne. Si tratta di Marcelo Fuentes, l’uomo con cui ha avuto la figlia, Nicole Brigitta, venuta alla luce nel 2014. Sofia è alta 175 cm e le sue misure sono: 88-66-92.

Sofia Bruscoli, figlia Nicole, Instagram, film, separazione

Nel 2020 la coppia formata da Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes si sarebbe separata, ma l’unione sarebbe stata sancita grazie all’amore nei confronti della figlia Nicole Brigitta. Sofia ha spesso condiviso sul proprio account Instagram diversi scatti raffiguranti la sua felice famiglia, che adesso è tornata con il sorriso sulle labbra. In passato Sofia ha preso parte anche ad alcuni progetti cinematografici, come il film Matrimonio alle Bahamas, in cui ha recitato con attori del calibro di Massimo Boldi.

Sofia Bruscoli tra le commentatrici de La Partita su Rai2

Questa sera andrà in onda su Rai 2 l’evento benefico La partita, che sarà visibile su Rai2 con tanti personaggi di grande spessore. Tra di loro ci sarà anche Sofia Bruscoli, che svolgerà il ruolo di commentatrice da bordocampo.