Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni 1 luglio: trama seconda puntata

Anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2: la trama degli episodi in onda giovedì 1 luglio

Giovedì 1 luglio, in prima visione assoluta in Italia, andrà in onda una nuova puntata di Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2. Il poliziesco, in onda dall’ormai lontanissimo 1996, proseguirà la narrazione con due episodi inediti che continueranno ad indagare le nuove avventure dell’ispettore capo Semir Gerkhan (Erdoğan Atalay) e del Commissario di polizia Vicky Reisinger (Pia Stutzenstein). In particolare, a partire dalle 21:20, la rete trasmetterà il terzo episodio della venticinquesima stagione che si intitolerà “Il nuovo mondo” (Schöne neue Welt). Subito dopo, alle 22:15, andrà invece in onda l’episodio intitolato “Collisione” (Kollision). Nel secondo e nel terzo paragrafo riportiamo, dunque, le anticipazioni sulla seconda puntata di Squadra Speciale Cobra 11 prevista per giovedì prossimo su Rai2.

Squadra Speciale Cobra 11, anticipazioni seconda puntata su Rai2: trama episodio “Il nuovo mondo”

La trama del primo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, previsto per giovedì 1 luglio su Rai2, svela che il caso del giorno coinvolgerà un ingegnere, Daniel Schneider, che rischierà di perdere il posto di lavoro dopo trent’anni in catena di montaggio. Come se non bastasse, il fatto che la figlia Celine, ambientalista convinta, stia per partire per il Brasile lo farà esplodere. Nel frattempo, Dana scoprirà qualche dettaglio in più sull’ex compagno del commissario Vicky Reisinger.

Anticipazioni Squadra Speciale Cobra 11 su Rai2: trama secondo episodio in onda venerdì prossimo

Nel secondo episodio di Squadra Speciale Cobra 11, i due protagonisti saranno coinvolti in un disastroso incidente stradale. Semir Gerkhan e Vicky Reisinger si dedicheranno, dunque, a prestare i primi soccorsi ai feriti, ma proprio nel bel mezzo delle operazioni si accorgeranno che uno dei deceduti, un architetto, è stato in realtà vittima di un omicidio. Nel frattempo, il personaggio interpretato da Erdoğan Atalay, che nelle scorse ore ha confessato di essersi fatto davvero male durante le riprese, realizzerà di esser pedinato da un uomo di Instabul e che sua madre è in serio pericolo.