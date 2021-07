Alfonso Signorini fa un appello importante: “È un dovere morale”, le sue parole

Alfonso Signorini lancia un appello: “Vaccinarsi è un dovere verso se stessi”

Alfonso Signorini ha pubblicato sul settimanale Chi, un editoriale che invita alla riflessione. Il conduttore del Grande Fratello Vip affronta un argomento attuale, come quello dei vaccini contro il Covid-19, esprimendo la sua opinione in merito alle proteste no vax che ultimamente hanno affollato le maggiori piazze italiane. Alfonso Signorini, spiega come mai è necessario ricorrere alla vaccinazione dopo il periodo drammatico che abbiamo vissuto a causa della pandemia, sottolineando che ad oggi la scienza ci fornisce la possibilità di non ripetere ciò che è successo nell’ultimo anno. Alfonso Signorini invita tutti a vaccinarsi, affermando: “Vaccinarsi è un dovere verso se stessi, ma è anche un dovere sociale, e, lasciatemi dire, morale”.

Alfonso Signorini sull’attuale emergenza sanitaria: “Impone risoluzioni più drastiche”

Alfonso Signorini, che di recente ha incassato un pesante no, ribadisce l’importanza di vaccinarsi contro il Covid-19. Il conduttore del GF Vip, prende in considerazione le rimostranze dei no vax, che esprimono dubbi sul fatto che gli attuali vaccini non abbiano avuto tempo a sufficienza per essere testati, ma secondo lui ad oggi, questa è l’unica strada da intraprendere per uscire dalla pandemia. “L’emergenza della situazione impone risoluzioni più drastiche”, afferma Alfonso Signorini conscio del fatto che un minimo rischio possa esserci sempre, ma che è trascurabile se si considerano i rischi ben maggiori del dilagare della pandemia.

Alfonso Signorini si lascia andare a una riflessione: “La nostra libertà non può essere così sacra da violare la libertà altrui”

Alfonso Signorini, conclude il suo editoriale invitando nuovamente tutti a vaccinarsi, sottolineando che è un atto necessario non per poter tornare in discoteca, al ristorante o a viaggiare, ma principalmente per il nostro bene e di tutti quelli che ci sono intorno, riflettendo attentamente sul concetto di libertà: “La nostra libertà non può essere così sacra da violare la libertà altrui”.