Andrea Zelletta colpito da un evento: “Spero che tutto possa finire presto”

Andrea Zelletta vicino alla Sardegna: “Spero che tutto possa finire presto”

Sono ormai diverse ore che la Sardegna è finita tra le fiamme e l’Italia intera si sta unendo in un abbraccio unico per quella che viene definita da molti la regione più italiana più bella. Ad intervenire sui social per mostrare vicinanza alla Sardegna sono anche tanti vip, nelle ultime ore abbiamo visto vari personaggi di spicco esprimersi sui social, mentre l’ondata di solidarietà prosegue. Anche l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta, ha voluto mostrare vicinanza alla regione sarda, che intanto continua a bruciare mentre i soccorsi sono al lavoro in maniera praticamente ininterrotta.

Sperando che tutto possa finire al più presto, forza Sardegna

è questo il pensiero speciale pubblicato da Andrea Zelletta sulle proprie storie Instagram. Messaggio che sarà inevitabilmente in linea con le idee di tutti quanti gli italiani, con la speranza che l’incubo in Sardegna possa terminare il prima possibile.

Andrea Zelletta lancia il nuovo look in vacanza e arriva la dedica per Natalia Paragoni

Andrea Zelletta, che è stato protagonista di un evento nelle ultime ore insieme alla sua dolce Natalia Paragoni, ha sfoggiato un look decisamente nuovo e moderno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip appare infatti trasformato, con i capelli modificati magicamente in delle treccine tanto in voga in questo periodo. Inoltre però Andrea Zelletta non perde tempo per una nuova dedica alla fidanzata Natalia, apparsa in una delle storie Instagram del modello: “Cosa voglio di più dalla vita?”

Andrea Zelletta ammette: “Non potevo non metterlo”. Di cosa parla

Protagonista di uno sfogo negli ultimi giorni, Andrea Zelletta è stato tra i protagonist del Water World Music Festival, una sorta di concerto acquatico. L’artista ha fatto ascoltare a ripetizione ai suoi follower vari pezzi del cantante Salmo, con uno in particolare apparso tra i preferiti di Zelletta: “Non potevo non mettervi questo”.