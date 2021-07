Awed va su tutte le furie: “Breve storia inutile”, l’attacco ai suoi amici

Awed deluso dai suoi amici: “Vi racconto una breve storia triste”

Awed è sempre molto attivo sui social. E giusto poso fa ha pubblicato nelle sue storie su instagram alcuni video in cui non ha fatto mistero di essere davvero deluso dal comportamento tenuto dai suoi amici. Cos’è successo? A quanto pare stamattina avevano programmato di partire per la volta della Toscana per le 10 del mattino in punto. Peccato però che questi ultimi abbiano invece fatto tardi ieri sera e non si siano alzati lasciando quindi con un cerino in mano il povero Awed, il quale si è sfogato poco fa sul social fotografico:

“Vi racconto una breve storia inutile…Il titolo è: essere amico dei miei amici è vergognoso…Dovevano essere sotto casa mia alle 10, e non si sono fatti vedere…”

Awed ha poi pubblicato nelle sue storie su instagram alcuni messaggi audio di uno dei suoi amici in cui ha rivelato che avrebbe fatto tardi ieri sera: “Sono con un cantante canadese che continua a offrirmi da bere…”

Awed senza parole dopo il comportamento dei suoi amici: “Ecco qual è la morale della storia”

Successivamente Awed ha pubblicato un’altra storia su instagram in cui ha colto la palla al balzo per rivelare qual è alla fine la morale di tutta questa incresciosa faccenda:

“Volete sapere la morale della storia? In una comitiva c’è sempre quell’amico con la valigia sotto casa ad aspettare gli altri che non arriveranno…”

Awed, il quale ieri ha attaccato duramente Fabio Fognini per quell’uscita omofoba alla fine di un match perso alle Olimpiadi di Tokyo, ha concluso questo suo particolare sfogo mandando bellamente i suoi amici a quel paese: “Ma andate a fare…”

Awed e Paul Gascoigne: le simpatiche gag a L’Isola dei Famosi

Awed, sempre nelle sue storie su instagram, ha anche pubblicato alcuni video insieme a Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi. E in questa occasione il popolare infleuncer ha mostrato ai suoi tanti follower alcuni simpatici sketch insieme all’ex calciatore di origini inglesi. Ovviamente Awed non ha fatto mistero di sentire fortemente la mancanza di quest’ultima, aggiungendo di sperare di poterlo rivedere al più presto.