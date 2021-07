Diletta Leotta, confessione dolorosa: “Ho avuto momenti di sconforto”

Celebrity Hunted 2, Diletta Leotta confessa: “Ho avuto momenti di sconforto”

Ormai conosciamo il format, giunto alla sua seconda edizione. Calebrity Hunted è il classico ‘guardie e ladri’, ma a scappare sono dei personaggi famosi del nostro mondo dello spettacolo. Quest’anno ha deciso di partecipare anche Diletta Leotta, La giornalista, infatti, non si tira mai indietro quando si tratta di confrontarsi con sfide come questa. In una intervista concessa al settimanale Voi, però, il volto di Dazn, attraverso una confessione dolorosa, spiega che questa esperienza non è stata, come magari è potuto sembrare da fuori, tutta rose e fiori. Queste le sue parole:

Non nascondo di aver avuto momenti di sconforto, di paura ma con un grande istinto, una tenacia e una determinazione che non pensavo nemmeno di avere sono riuscita a farla franca.

Insomma, pare proprio che grazie a Celebrity Hunted 2 Diletta Leotta sia riuscita a scoprire dei lati nascosti di sé.

Diletta Leotta su Celebrity Hunted 2: “Mi sono sentita stanca, avevo bisogno degli affetti”

Abbiamo già visto, dunque, come l’esperienza di Celebrity Hunted 2 abbia permesso a Diletta Leotta di tirare fuori dei lati ancora nascosti del proprio carattere. C’è da dire, però, che nell’intervista concessa al settimanale Voi la giornalista ha tirato fuori anche altri aspetti della sua partecipazione, per esempio la stanchezza subentrata durante la fuga:

Mi sono sentita stanca, avevo bisogno degli affetti, avevo bisogno di serenità, normalità, mi mancava essere normale. Questo desiderio di distrazione da questi giorni così intensi mi ha fatto perdere un po’ il focus sulla fuga.

Celebrity Hunted 2, Diletta Leotta: “Ho pensato di lasciare tutto”

Di recente, a proposito di Diletta Leotta, avevano stupito le parole di Can Yaman. Adesso, invece, la giornalista torna a parlare dell’esperienza di Celebrity Hunted 2 e confessa: