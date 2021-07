Francesca Lodo si lascia andare: “Provo tanta rabbia”, il doloroso messaggio

Francesca Lodo si sfoga per la situazione in Sardegna: “Provo solo tanta rabbia e schifo”

I roghi che stanno devastando la Sardegna negli ultimi giorni, hanno causato danni senza precedenti. La regione è stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza, considerata la velocità con cui le fiamme stanno divorando la provincia di Oristano. Francesca Lodo, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, originaria di Cagliari, sta vivendo momenti di sconforto proprio a causa della situazione drammatica che sta vivendo la sua amata Sardegna. Francesca Lodo ha scelto di sfogarsi attraverso i social per ciò che sta accadendo, condividendo nelle sue Instagram stories alcune immagini della devastazione che tutt’ora continua nella provincia Oristanese. “Provo solo tanta rabbia e schifo”, scrive Francesca Lodo amareggiata, non capendo come sia possibile provocare intenzionalmente un danno del genere.

Francesca Lodo, le parole di incoraggiamento per la Sardegna: “Ce la farai anche sta volta”

Francesca Lodo è senza parole. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, al ritorno dalla sua avventura nel reality di Ilary Blasi, si è rifugiata proprio in Sardegna, nella sua terra d’origine, dove ha potuto rimettersi in forma dopo le privazioni vissute in Honduras. Ad oggi, Francesca Lodo è sconvolta dai danni provocati alla provincia di Oristano, dove si contano migliaia di ettari andati a fuoco, animali bruciati vivi, e tantissimi sfollati, persone che a causa di questo incendio devastante hanno perso tutto. Ma Francesca Lodo è convinta che la sua Sardegna riuscirà a riprendersi da questo dramma affermando: “Forza Sardegna mia. Ce la farai anche sta volta”.

Francesca Lodo, la reunion con Angela Melillo e Valentina Persia dopo L’Isola dei Famosi

Francesca Lodo, recentemente si è mostrata sui social in compagnia di due sue ex compagne d’avventura all’Isola dei Famosi: Angela Melillo e Valentina Persia. Infatti, la showgirl ha raggiunto le due donne a Roma, per trascorrere una serata all’insegna della spensieratezza dove protagonista assoluta è stata Valentina Persia con le sue esilaranti imitazioni. Successivamente Francesca Lodo ha condiviso con attraverso i social la sua emozione per essere tornata a Roma, svelando un retroscena.