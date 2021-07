Guenda Goria, brutta disavventura: “Un dolore pazzesco”. Cosa è successo

Guenda Goria vittima di un incidente: “Il cavallo ha scalciato sul mio stinco”

Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip, poche ore fa è stata vittima di un piccolo incidente. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria si trova attualmente in Puglia, dove con il fidanzato Mirko Gancitano, sta documentando un’altra tappa del loro viaggio alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia, iniziativa nata per promuovere il turismo nel nostro Paese. Oggi Guenda Goria si è cimentata in una passeggiata a cavallo verso la Cava di Bauxite, vicino Otranto, e proprio durante il percorso abbastanza accidentato, ha subito un piccolo infortunio. Guenda Goria, attraverso alcune Instagram stories si mostra dolorante mentre è seduta su una panca aspettando di poter riprendere il percorso: “Il cavallo davanti a me ha scalciato sul mio stinco. Un dolore pazzesco!”.

Guenda Goria, piccolo infortunio in vacanza: ecco come sta ora

Guenda Goria si è fatta male ad una gamba mentre stava svolgendo una passeggiata a cavallo. La figlia di Maria Teresa Ruta è passata troppo vicina ad un altro cavallo che scalciando l’ha colpita provocandole un dolore tale da non poter camminare. È la stessa Guenda Goria a raccontare l’accaduto mettendo al corrente i suoi fan delle sue attuali condizioni. L’attrice rivela che se in un primo momento ha visto letteralmente le stelle, al momento sembra che il dolore si sia calmato al punto da permetterle di camminare e riprendere il suo percorso. Fortunatamente Guenda Goria sembra non aver riportato danni gravi.

Guenda Goria lancia un importante appello: “Non abbassiamo la guardia”

Guenda Goria recentemente attraverso i social ha espresso la sua preoccupazione in merito all’attuale situazione pandemica. Stando alle ultime notizie i contagi da Covid-19 sono tornati a risalire, e la figlia di Maria Teresa Ruta ha colto l’occasione per consigliare a tutti di vaccinarsi, e per lanciare un appello importante: “Non abbassiamo la guardia”.