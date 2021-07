Immobile calciatore: età, altezza, vita privata, moglie, figli, instagram

Ciro Immobile, chi è, peso, altezza, età

Ciro Immobile è un calciatore e attaccante della Lazio e della Nazionale italiana. È nato il 20 febbraio 1990 a Torre Annunziata ed è un noto attaccante italiano tra i più importanti del nostro paese. È alto 185 cm e pesa all’incirca 85 kg. Ha trascorso la maggior della sua infanzia insieme alla famiglia, ovvero la mamma Michela, papà Antonio e il fratello Luigi. Cresciuto calcisticamente nel Sorrento, è poi passato alla Juventus dove ha completato la propria crescita nelle formazioni giovanili. La sua esplosione avviene però solo successivamente, quando si trasferisce al Pescara e viene allenato da Zdenek Zeman, allenatore noto per migliorare sensibilmente i giocatori offensivi. In Serie B ottiene il titolo di capocannoniere, replicandosi qualche stagione più tardi con la maglia del Torino. In seguito arrivano per Ciro Immobile due avventure estere, una in Germania e una in Spagna. Poi il ritorno in Italia prima con nuovamente con il Torino, poi la grande avventura alla Lazio.

Ciro Immobile, Lazio, moglie Malena, figli

Ciro Immobile ha iniziato la parte più importante della propria carriera con la maglia della Lazio, squadra nella quale ancora oggi milita. Con il club romano l’attaccante nativo di Torre Annunziata ha vinto anche vari trofei, tra cui la Scarpa D’oro. Oltre alla interessante vita calcistica, Ciro Immobile ne ha anche una privata ovviamente, più precisamente con la moglie Jessica Malena, con la quale è sposato dal 23 maggio 2014. La coppia ha poi avuto tre bambini ovvero Michela nata nel 2013, Giorgia nel 2015 e Mattia nel 2019.

Ciro Immobile, Italia, Roberto Mancini, Euro 2020

Dopo varie stagioni positive giocate con la maglia della Lazio Ciro Immobile ha ottenuto il pass per i campionati europei, ovvero Euro 2020. Roberto Mancini, allenatore della Nazionale italiana di calcio ha infatti sempre riposto grande fiducia nel calciatore partenopeo, che è stato uno dei punti fermi della rappresentativa italiana.